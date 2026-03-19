Rayo Vallecano vs Samsunspor, en vivo: transmisión partido de vuelta de los octavos de final de la Conference League 2026

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Rayo Vallecano y Samsunspor por la vuelta de los octavos de final.

Día de definición en la UEFA Conference League 2025-2026. Rayo Vallecano hace las veces de local en el Estadio de Vallecas para recibir al Samsunspor. El partido de ida, disputado en Turquía, dejo una clara ventaja para los madrileños de tres goles a uno. En esa oportunidad los goles fueron marcados por Alemao y Álvaro García para los españones. Marius Mouandilmadji fue quien marcó el descuento para los turcos. Samsunspor deberá ganar por dos goles para empatar la serie y por tres para ganarla.

Rayo Vallecano vs Samsunspor: transmisión para Centroamérica

¿A qué hora inicia la transmisión del Rayo Vallecano vs Samsunspor hoy jueves 19 de marzo?

El partido válido por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Conference League 2025-2026 que se llevará a cabo en el Estadio de Vallecas dará inicio a las tres de la tarde, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las dos de la tarde.

¿Cuáles son los criterios de desempate de la Conference League 2026 y quién clasifica?

Para esta llave si se presenta empate en el marcador global, donde el gol de visitante no da ninguna ventaja adicional, se jugarán 30 minutos más. Si la igualdad persiste habrá que ir a los lanzamientos desde el punto del penal para decretar a un ganador y clasificados a los cuartos de final.

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