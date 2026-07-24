Hugo Rodallega y John Montaño se llevan todos los reflectores de la Copa Sudamericana

Hugo Rodallega, de Santa Fe, y John Montaño, del Independiente Medellín, fueron incluidos en el once ideal de la Copa Sudamericana.

Hugo Rodallega, figura de Santa Fe en Copa Sudamericana | Vizzor

Se llevaron a cabo todos los partidos de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Independiente Santa Fe de Colombia, Tigre de Argentina, Santos de Brasil, Lanús de Argentina, Bolívar de Bolivia y Boca Juniors de Argentina, fueron los equipos que tomaron ventaja en sus series.

Solamente se presentaron dos empates. El 2-2 en territorio colombiano entre Deportivo Independiente Medellín y Vasco Da Gama de Brasil. Sumado a el empate a cero entre Sporting Cristal de Perú y RB Bragantino de Brasil. Ahora, habrá que esperar una semana para definir los clasificados a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Tras lo ocurrido en la penúltima semana del mes de julio. La misma organización de ‘La Otra Conquista’ se tomó el tiempo para realizar su propio once ideal. Con una formación de 3-4-3, Boca Juniors de Argentina, Tigre de Argentina y Santos de Brasil, fueron los clubes que más jugadores aportaron al equipo de la semana.

Equipo ideal de la ida de los playoffs Copa Sudamericana | @Sudamericana

Hugo Rodallega y John Montaño, los colombianos destacados en la Copa Sudamericana

Después de la gran victoria de Independiente Santa Fe por dos goles a cero ante Caracas FC de Venezuela en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Hugo Rodallega se estableció como una de las grandes figuras al anotar un gol y ser fundamental en el andamiaje de su equipo. A sus 41 años de edad, el goleador colombiano sigue dando de que hablar.

Un gol, cuatro remates, 21 de 28 pases acertados, un pase clave, siete pases en el último tercio, uno de dos pases largos completados, dos de tres regates y dos recuperaciones, fueron los número del capitán de Independiente Santa Fe ante Caracas FC.

Por su parte, en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, pero sin público. Los dirigidos por Luis Amaranto Perea tuvieron un correcto debut ante Vasco Da Gama de Brasil. Pese a no poder llevarse una ventaja para el partido de vuelta, los colombianos no la pasaron bien por muchos momentos. Eso sí, John Montaño llegando desde la banda izquierda se estableció como la gran figura.

El joven futbolista del ´poderoso’ se reportó con nada más y nada menos que dos goles en el encuentro. Además, dejo un saldo de cuatro remates, 20 de 25 pases acertados, dos pases en el último tercio, uno de dos regates y cuatro recuperaciones. Sin duda alguna, fue lo más destacado del equipo ‘cafetero’.

Te puede interesar: