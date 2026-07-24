América tendría listo a su primer refuerzo; llegaría a la Ciudad de México este lunes

Alejandro Orvañanos reveló en Claro Sports en W Radio que el América tendría cerrado a un refuerzo ofensivo, cuya llegada se espera el lunes

Las Águilas ya tendrían su primera incorporación | Imago 7

El América estaría muy cerca de concretar a su primer refuerzo para el Apertura 2026. De acuerdo con información revelada por Alejandro Orvañanos en Claro Sports en W Radio, el futbolista llegaría a la Ciudad de México el próximo lunes 27 de julio para incorporarse al proyecto de Guillermo Almada, aunque por ahora se desconoce su identidad y el club del que proviene.

La única certeza es que se trataría de un jugador con vocación ofensiva, una posición que la directiva considera prioritaria tras los problemas que ha enfrentado el equipo en ataque durante los últimos torneos. Hasta el momento, el América no ha hecho oficial ninguna incorporación.

El futbolista ya estaría prácticamente cerrado y su llegada a la capital del país se produciría el lunes. Sin embargo, aclaró que todavía no ha podido conocer más detalles sobre la operación, por lo que no existe información sobre su nombre, nacionalidad o equipo de procedencia.

América, necesitado de generación de gol

El perfil ofensivo responde a una necesidad evidente dentro de la plantilla azulcrema. Las constantes lesiones de Henry Martín en los últimos torneos han reducido el poder ofensivo del equipo, mientras que la baja de Víctor Dávila terminó por limitar aún más las variantes de Guillermo Almada en ataque.

Aunque en el entorno americanista existe inquietud por la falta de incorporaciones cuando ya comenzó el campeonato, el mercado de fichajes en la Liga MX permanece abierto hasta septiembre, por lo que los clubes todavía cuentan con margen para reforzar sus planteles.

En ese sentido, señalaron que la situación no es exclusiva del América. Equipos como Cruz Azul, Tigres, Monterrey y Toluca también continúan buscando incorporaciones, aprovechando que el calendario ofrecerá una pausa tras las primeras tres jornadas por la disputa de la Leagues Cup.

América busca volver a pelear por títulos

Además del posible refuerzo, en la mesa se analizó el momento que atraviesa el conjunto azulcrema. El equipo inició el Apertura 2026 con triunfo sobre Querétaro, que generó muchas dudas alrededor del funcionamiento y profundidad de la plantilla. Sin embargo, la exigencia continúa siendo máxima después de varios torneos sin conquistar un campeonato.

Las Águilas acumulan distintos intentos fallidos por levantar un título desde finales de 2024, además de no haber conseguido su clasificación al Mundial de Clubes, un objetivo que dentro del club era considerado prioritario. En ese contexto, la llegada de un delantero o atacante aparece como uno de los movimientos más importantes para fortalecer al equipo de Guillermo Almada de cara al resto del semestre.

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