Llaneros vs Deportivo Pereira, en vivo la Liga Betplay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 1

El equipo de la ‘Media Colombia’ debuta en casa y tendrá el puntapié inicial de la temporada liguera ante los ‘Matecañas’.

Llaneros vs Pereira, en vivo | Claro Sports

¡Puntapié inicial de la Liga! Nos trasladamos al Estadio Bello Horizonte Rey Pelé, donde se disputará el primer partido del semestre. Llaneros, en casa, buscará la victoria ante Deportivo Pereira en la fecha inaugural del campeonato. Aquí, en Claro Sports, podrá seguir todos los detalles del compromiso.

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Este duelo, a disputarse en Villavicencio, tendrá su pitazo inicial este viernes a partir de las 6:10 p.m. con el arbitraje de Carlos Ortega (Valle). Para ver el cotejo, Win Sports y Win+ Fútbol tendrán los derechos del partido en suelo colombiano. Por vía streaming, el compromiso se podrá seguir en la plataforma de Win Play.

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Así forma Llaneros: Roameth Romaña; Dennys Quintero, Francisco Meza, Howell Mena, Jhojan Escobar; Marlon Sierra, Néider Ospina, Kelvin Osorio; Luis Miranda, Jhon Vásquez y Carlos Barreiro. DT: José Luis García.

Así forma Deportivo Pereira: Yimmi Gónez; Walmer Pacheco, Sebastián Urrea, Santiago Aguilar, Tobías Bovone; Jorge Bermúdez, Nicolás Rengifo, Jordy Monroy, Jhon Montoya; Sebastián Acosta y Marco Pérez. DT: Arturo Reyes.

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El duelo pinta como cerrado en el Bello Horizonte Rey Pelé. Sin embargo, hay un leve favoritismo para Llaneros por competir de local, en medio del intenso calor de Villavicencio y la fortaleza de ser anfitrión. Fuera de casa, el ‘Matecaña’ ha sido totalmente ineficaz en el último tiempo.

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