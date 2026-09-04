Santiago Gimenez ante su gran reto con Porto: volver a encontrar el camino del gol

El delantero mexicano podría debutar este viernes ante Moreirense después de iniciar una nueva etapa en el fútbol portugués

Santiago Gimenez podría comenzar este viernes 4 de septiembre una nueva etapa de su carrera cuando Porto reciba al Moreirense en la quinta jornada de la Primeira Liga de Portugal en el Estadio do Dragao. El delantero mexicano ya trabajó bajo las órdenes de Francesco Farioli y, si es considerado podría tener sus primeros minutos en este partido.

El partido representa una nueva oportunidad para Gimenez después de un periodo en el que perdió continuidad. Porto será su tercer equipo en el fútbol europeo, tras su paso por Feyenoord y Milan, y también será el escenario en el que buscará recuperar la producción ofensiva que mostró durante su etapa en Países Bajos.

Porto llega al compromiso como líder de la Primeira Liga. El equipo suma 12 puntos después de cuatro jornadas, producto de cuatro victorias, y todavía no ha recibido gol en el campeonato. Algo que podría darle la confianza al delantero mexicano para comenzar con el pie derecho este proyecto.

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Santi Gimenez, un nuevo reto para terminar con su sequía goleadora

El recorrido europeo de Gimenez comenzó con Feyenoord, donde encontró el escenario para desarrollar una producción ofensiva que posteriormente despertó el interés de otros clubes. Con el equipo neerlandés disputó 105 partidos y marcó 65 goles.

Ese rendimiento abrió la puerta para su llegada al Milan, donde utilizó el número 7 y afrontó una competencia diferente dentro de la Serie A. Sin embargo, su etapa en Italia estuvo condicionada por las lesiones y la falta de continuidad. Con el conjunto italiano disputó 37 encuentros y consiguió siete goles. Durante la temporada 2025-26 apenas pudo marcar una vez, mientras que en 2026 acumuló 16 partidos con dos asistencias.

Su último gol se produjo en la Copa de Italia frente al Lecce en 2025. Desde entonces, el delantero no ha vuelto a encontrar la red en un partido oficial, por lo que su llegada a Porto también representa la posibilidad de poner fin a ese periodo sin anotaciones. Antes de emigrar a Europa, Gimenez había construido su trayectoria con Cruz Azul. Con La Máquina registró 21 goles en 105 partidos antes de iniciar su aventura fuera de México.

La diferencia entre sus registros con Feyenoord y Milan explica parte del desafío que tiene por delante. En Países Bajos encontró regularidad frente al arco; en Italia no logró mantener ese ritmo y las lesiones interrumpieron su proceso.

La llegada al Porto coloca nuevamente a Gimenez en un club que competirá por objetivos nacionales y europeos. El delantero tendrá que comenzar de nuevo, adaptarse al sistema de Farioli y competir por minutos dentro de una plantilla que ya inició la temporada con cuatro triunfos. El reto para Gimenez comienza con algo concreto: volver a jugar, recuperar continuidad y encontrar nuevamente el camino del gol.

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