La Carrera Panamericana 2026 enciende motores 

Presentan en Chapultepec el recorrido de la edición 2026, que dará inicio en el mes de octubre

Presentan la ruta de la Carrera Panamericana 2026 | Cortesía Carrera Panamericana

La edición 39 de la Carrera Panamericana presentó el 9 de septiembre su ruta oficial, como es tradición, en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México.

Veracruz, Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Morelos, Guanajuato, San Luis Potosí y Aguascalientes, tendrán las etapas intermedias, lugares que ya por tradición, forman parte del ADN de este rally.

De nueva cuenta, las carreteras recibirán a las distintas tripulaciones que deberán recorrer 3 mil 500 kilómetros.

“Visitaremos este año 172 municipios y 12 pueblos mágicos. La Panamericana es hoy un campo de pruebas para tecnología, también es cultura y arte. Este año estamos desarrollando un turismo que apoye a las comunidades vulnerables, además estamos recibiendo a pilotos de más de 12 nacionalidades y tenemos en la lista a 80 tripulaciones”, dijo Karen León, Directora de La Carrera Panamericana.

Un gran atractivo de este año es la participación del piloto mexicano Ricardo Cordero, junto a su navegante Marco Hernández, equipo vigente campeón que buscará conquistar el título número 8. De lograr la victoria en su legendario Studebaker, Cordero rompería el empate histórico y se convertiría formalmente en el piloto con más victorias absolutas en este rally de velocidad.

Se contempla la participación de al menos 80 tripulaciones. compitiendo tanto en las categorías de velocidad pura (autos clásicos modificados) como en el contingente del Sport & Classic Tour, ofreciendo un museo rodante inigualable para los aficionados que se dan cita a las orillas de las carreteras mexicanas.

MÁS INFORMACIÓN: El GT Challenge de las Américas debuta en México

¿Cuándo inicia la Carrera Panamericana 2026?

El recorrido de este rally de resistencia iniciará en el Estado de Chiapas el próximo 16 de octubre y verá su meta el día 22 en Zacatecas.

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