Shakhtar vs Crystal Palace, en vivo: transmisión partido de ida de semifinales de la Conference League 2026

Sigue las mejores acciones del primer capítulo de esta semifinal desde el Estadio Henryk Reyman, a través de la multiplataforma de Claro Sports

Shakhtar Donetsk y Crystal Palace se enfrentan este jueves 30 de abril en la ida de las semifinales de la UEFA Conference League 2026, una serie que promete intensidad. La transmisión de Claro Sports comenzará a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que el partido arrancará a las 13:00 horas, en un cruce que reúne a un equipo con historia continental y a un club inglés que vive una de las campañas internacionales más importantes de su historia.

El equipo dirigido por Arda Turan llega con una historia particular, luego de que el propio técnico del Shakhtar recordara que en diciembre visitó el estadio del Crystal Palace y tuvo un sueño que ahora parece tomar forma en esta semifinal. Del otro lado, Oliver Glasner espera un rival técnico y de mucho talento, mientras que el Palace confía en el impulso de figuras como Ismaïla Sarr, máximo goleador que sigue en competencia con siete tantos, y en el buen momento que describió Dean Henderson al asegurar que el equipo empieza a tomar ritmo en el momento justo.

¿A qué hora inicia la transmisión del Shakhtar Donetsk vs Crystal Palace hoy 30 de abril?

La transmisión del partido entre Shakhtar Donetsk y Crystal Palace comenzará a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, a través de Claro Sports. El encuentro iniciará una hora después, a las 13:00 horas, también tiempo del centro de México.

El duelo forma parte de la actividad de la Conference League 2026 y enfrenta a dos equipos con contextos distintos. Shakhtar busca sostener su peso europeo bajo el mando de Arda Turan, mientras que Crystal Palace intenta seguir abriendo camino en una temporada histórica dentro del plano internacional.

¿Cuáles son los criterios de desempate de la Conference League 2026 y quién clasifica?

El criterio principal en una eliminatoria de la Conference League es el marcador global. Clasifica el equipo que termine con más goles después de los dos partidos de la serie. Si el global queda empatado, ya no cuenta el gol de visitante. En ese caso, se juegan dos tiempos extra de 15 minutos y, si la igualdad se mantiene, el pase se define en tanda de penales.

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