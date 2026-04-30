¡Limpia en Monterrey! Nicolás Sánchez deja Rayados tras el fracaso en el Clausura 2026

Rayados cesa al técnico argentino tras quedar fuera de Liguilla. El fracaso deportivo obliga a una reestructuración profunda en Monterrey rumbo al siguiente torneo

El estratega no pudo reconducir la temporada del equipo | Imago7

Nicolás Sánchez dejó de ser entrenador de Rayados de Monterrey después de un cierre de torneo marcado por la eliminación y la falta de resultados. El club informó, a través de un comunicado dirigido a su afición, que “de mutuo acuerdo, Nicolás Sánchez concluye su etapa como director técnico de nuestro Primer Equipo varonil”, con lo que inicia una nueva reestructuración deportiva en la institución albiazul.

La salida de Sánchez llega después de que Monterrey no lograra acceder a la Liguilla del Clausura 2026, un golpe que aceleró las decisiones internas. Rayados terminó la fase regular en el lugar 13 de la tabla general, con 18 puntos en 17 jornadas, producto de cinco triunfos, tres empates y nueve derrotas, además de 22 goles a favor y 24 en contra.

Una racha interrumpida

El fracaso de no meterse a la fase final provocó una revisión del proyecto deportivo. Monterrey venía de una racha de 17 torneos consecutivos con presencia en la Fiesta Grande, una marca que se rompió en este Clausura 2026 y que dejó al equipo lejos de las expectativas generadas por su plantel.

En su comunicado, Rayados agradeció el paso de Nicolás Sánchez por el cuerpo técnico y destacó su vínculo con la institución. “Agradecemos a Nicolás su profesionalismo, entrega y compromiso durante su participación en el cuerpo técnico del Club”, señaló la directiva, que también recordó que primero fue auxiliar técnico institucional y después asumió como entrenador del primer equipo.

El balance deportivo de Sánchez quedó marcado por un inicio esperanzador y un cierre sin reacción. El argentino fue anunciado como director técnico el 2 de marzo de 2026, luego de la salida de Domènec Torrent, y tomó el mando con la misión de devolverle estabilidad al equipo. En ese momento, la directiva apeló a su conocimiento del plantel y a su identificación con la exigencia del club.

Su etapa tuvo un primer impulso con la goleada 4-0 sobre Querétaro, resultado que pareció abrir una nueva ruta para Rayados. Después de ese partido, Sánchez habló de recuperar identidad y sentido de pertenencia, una idea que acompañó su discurso desde el inicio de su gestión. Sin embargo, el equipo no pudo sostener ese repunte y volvió a caer en una dinámica irregular.

Eliminación en Concachampions

El paso de Nico también incluyó la eliminación en la Copa de Campeones de Concacaf, donde Monterrey quedó fuera ante Cruz Azul con marcador global de 4-3. Tras ese golpe, el técnico reconoció tristeza en el vestidor, aunque en ese momento evitó calificarlo como fracaso y defendió que el equipo estaba centrado en competir.

El cierre terminó por sentenciar el ciclo. Rayados cayó 3-0 ante Santos Laguna en la última jornada, con goles de Emmanuel Echeverría, Aldo López y Lucas Di Yorio, resultado que confirmó una despedida dura para un equipo que ya estaba eliminado y que terminó muy lejos de los puestos de Liguilla.

Tras ese partido, Sánchez asumió públicamente la responsabilidad por el semestre. “Nos sentimos muy apenados. Sabemos que terminamos un torneo para el olvido”, declaró el entrenador, quien también aceptó que todo en el club queda sujeto a resultados y que era momento de poner la cara ante la afición.

El comunicado de Monterrey también dejó abierta una posible relación futura con el exdefensa albiazul. El club afirmó que “Nicolás mantendrá comunicación cercana con la intención de evaluar en el futuro la viabilidad de su reincorporación en otra posición”, una frase que evita una ruptura definitiva con una figura que tuvo peso como jugador y como integrante del cuerpo técnico.

Reestructuración completa

La reestructuración no se limita a Sánchez. Rayados confirmó que Severo Meza, Esteban Landázabal y Vicente Espadas también finalizan sus funciones en el cuerpo técnico, como parte del cierre de esta etapa. “Deseamos a Nico, Severo, Esteban y Vicente éxito en sus próximos retos profesionales y personales”, añadió el club en su mensaje.

Con la salida de Nicolás Sánchez, Monterrey inicia una nueva búsqueda para reconstruir su proyecto deportivo. La directiva queda obligada a tomar decisiones profundas después de un torneo que terminó con eliminación, cuestionamientos y una afición golpeada por el rendimiento del equipo. El propio comunicado cerró con una promesa hacia su gente: “Reiteramos a nuestra Afición el compromiso de seguir trabajando con responsabilidad y exigencia”.

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