Carlos ‘El Pibe’ Valderrama despierta a la Selección Colombia

Uno de las máximas leyenda de Colombia fue contundente sobre sus expectativas y la clave para que la ‘tricolor’ tenga un buen Mundial.

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama haba de la Selección Colombia | Imago7

Entre más se acerca la patada inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los máximos referentes de las selecciones clasificadas empiezan a dejar sus impresiones de la realidad con la que llegan sus respectivos equipos. En este caso, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama se tomó el tiempo para analizar el presente de la Selección Colombia y dar su pronóstico de los que podría pasar en el campeonato mundial.

Desde el fútbol a nivel de clubes nacionales hasta su experiencia en la Selección Colombia hace varios años. Le dan a este protagonista la autoridad necesaria para ser una voz de de peso en cuanto al equipo que representa a más de 50 millones de colombianos.

¿Cómo ve a la Selección Colombia?

“Para mí está todo bien. Por experiencia propia, en el 93 nosotros terminamos primeros en la Eliminatoria, ganamos cinco a cero, después vinieron partidos amistosos y a todos les ganamos. Lo que les pasó a estos muchachos ahora, hacen que se despierten desde ya, la lista no la han dado. De pronto el técnico tiene algunas cosas por resolver porque es que son 26 los que van. A Rengifo no le veo chance en este Mundial, es para el próximo. A está selección le va a ir bien, va a llegar bien” destacó Carlos Valderrama.

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¿Qué necesita Colombia para hacer un buen Mundial?

“Yo compró que jueguen igual que la Copa América. Jugamos bien. Nosotros perdimos esa copa porque nos dormimos y en la Copa América, Eliminatoria y en el Mundial no se puede dormir. Entonces que los muchachos no se duerman porque tienen un equipo para darnos una satisfacción. En defensa es que estamos dormidos, en estos dos últimos partidos el equipo estuvo dormido. Hay que avisparse, el que duerme pierde. Ya nos pasó y tenemos que aprender” afirmó el eterno 10 de la Selección Colombia.

🤩🇨🇴 “Sabes por qué perdimos la Copa América? Porque nos dormimos. Tienen equipo para darnos satisfacción”, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama#DespiertaWIN pic.twitter.com/C5GevfeA1x — Win Sports (@WinSportsTV) April 30, 2026

¿Cuál es la clave del éxito de Luis Díaz?

“Luchito ya me superó y lo felicito. La clave está en que el no cambio, siguió siendo el mismo, salió a jugar allá en Europa igual como lo hacía acá. Eso sí, no es Luis Díaz y 10 más. Ese es el problema que tenemos nosotros, hagamos un equipo, no uno solo ni en dos jugadores, en equipo es que se logran las grandes cosas” confirmó el ídolo colombiano.

🤩🇨🇴 “Luis Díaz ya me superó, lo felicito, crack. Me gusta que no cambió, siguió siendo el mismo”, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama.#DespiertaWIN pic.twitter.com/Ob1E5OaP8C — Win Sports (@WinSportsTV) April 30, 2026

¿Cuál es la razón para el mal rendimiento de los clubes de Colombia en la Copa Libertadores y Sudamericana?

“Ahora el análisis es malo por el resultado. Yo veo el partido Junior contra Palmeiras, jugó muy bien Junior, tenía que ganar el partido. Después va a Paraguay, no juega bien y pierde con Cerro Porteño. Luego, se va para Perú con Sporting Cristal y pasa lo mismo. Pero por ejemplo, si hablamos de Tolima, ese equipo juega bien, a excepción de ese equipo vamos mal” afirmó el astro colombiano.

🤩🇨🇴 “Maturana me invitó a irme para Nacional, pero en ese momento de Deportivo Cali no me movía”, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama.#DespiertaWIN pic.twitter.com/SMkzYLwBgg — Win Sports (@WinSportsTV) April 30, 2026

¿Qué opina de lo que sucede con Jermein Peña en Junior?

“Primero que todo, lo que están haciendo los compañeros es barro porque es público. Cuando uno tiene problemas con un compañero los soluciona en el camerino. Mano a mano le dices que es lo que está pasando. Ahí queda entre los dos o entre los 22, pero en el camerino. Y segundo, el tiene que cogerla suave porque ya es residente. La embarraste una, dos, tres veces y uno se cabrea. Un consejo para él es que se dediqué a jugar fútbol, se lo digo de bacano. Aquí en el fútbol te dan una y dos, no te dan más chance. Tienen que castigarlo es donde le duele a uno como futbolista, en la platica” señaló ‘El Pibe’.

🤩🇨🇴 “Cuando uno tiene problemas con un compañero… en el camerino. Peña tiene que cogerla suave, porque es reincidente, pero eso se habla adentro”, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama.#DespiertaWIN pic.twitter.com/iaNtmRYvqS — Win Sports (@WinSportsTV) April 30, 2026

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