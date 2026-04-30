El Atleti y Argentina respiran por la lesión de Julián Álvarez

El delantero argentino no pudo terminar la ida de las semifinales ante el Arsenal. Las pruebas médicas practicadas el jueves traen buenas noticias para los colchoneros y la albiceleste

Así fue la lesión de Julián Álvarez | Guillermo Martinez/NurPhoto/NurPhoto via AFP

Julián Álvarez tiene el vilo al Atlético de Madrid y a Argentina. El delantero colchonero no pudo terminar el partido de ida de las semifinales de la Champions ante el Arsenal por una lesión que levantó las alertas para la vuelta y también para el Mundial con la albiceleste.

‘La Araña’, cayó en dos ocasiones en la segunda parte tras haber igualado el marcador vía penalti. Volvió al terreno de juego, pero finalmente fue sustituido por Alex Baena a 13 minutos del final, siendo acompañado por los médicos del Atleti que levantó las dudas sobre la gravedad de la lesión.

El jueves por la mañana, le practicaron estudios y respiran tanto el Atleti como la selección: va a estar en el partido de vuelta ante el Arsenal. Según adelantó COPE, Julián tiene una pequeña distención en el tobillo y viajará a Londres para la vuelta. Su disponibilidad para el encuentro de LaLiga del fin de semana ante el Valencia está en el aire, pero Simeone podría rotar pensando en la Champions, torneo en el que pelea por ser el campeón de goleo, además de llegar a la final.

Las buenas noticias no paran ahí, ya que dos jugadores que están tocados, Giuliano Simeone y Alexander Sorloth, también llegarían para la vuelta. El Cholito salió al descanso por un choque con Hincapié que le dejó molestias en la cadera, pero no es de gravedad. El delantero sueco no jugó en la ida. Mateu Alemany,

“Estuvo la semana previa descansando por un golpe en la parte de atrás de la pierna y durante el calentamiento se ha resentido”, declaró el director de Fútbol Profesional del Atlético.

Con estas tres buenas noticias, los colchoneros tendrían solo tres bajas para la vuelta ante el Arsenal: Pablo Barrios, José María Giménez y Nico González.

Julián Álvarez salió lesionado en la ida del Atlético-Arsenal | Javier SORIANO/AFP

Así fue la lesión de Julián Álvarez ante el Arsenal

Julián salió por una lesión producto de dos jugadas. La primera, cuando el argentino fue al piso para disputar el balón con Declan Rice y los tachos del inglés le impactaron en la rodilla.

Minutos después, en un choque con Eze, el delantero del Arsenal cayó sobre sus piernas, prensando el tobillo izquierdo, lo que ocasionó la distención en el tobillo que obligaron a la sustitución.

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