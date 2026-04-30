Bruno Marioni advierte al América: Pumas llega más sólido a la Liguilla

El exjugador de la UNAM también resaltó el mal momento que vive el América, el liderazgo de Efraín Juárez y el buen torneo de los conjunto azul oro que los dejó como líderes

Pumas llega a la Liguilla del Clausura 2026 con una etiqueta que no siempre resulta cómoda, pero que en este momento parece respaldada por su torneo: la de favorito ante América. En la previa de la ida de los cuartos de final de la Liga MX, Bruno Marioni habló en exclusiva para el programa Peloteando de Claro Sports y dejó claro que, desde su lectura, el equipo universitario tiene más argumentos futbolísticos que las Águilas para avanzar en la serie, la ida se disputará este domingo 3 de mayo a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

El exdelantero de Pumas basó su análisis en la regularidad del conjunto auriazul, en la forma en la que Efraín Juárez ha logrado transmitir su idea y en el contraste con un América que, de acuerdo con su visión, no atraviesa su mejor momento. Para Marioni, el liderato general no es una casualidad, sino la consecuencia de un proceso que encontró estabilidad en distintas fases del juego.

“Mira, indudablemente veo a Pumas muy sólido. Claro, es fácil decirlo cuando está en primera posición, como cuando terminó como superlíder. Yo decía en alguna oportunidad que me habían consultado: creo que todo proceso necesita tiempo. No todo el mundo capta rápido tu mensaje; muchas veces es más difícil o lleva un poquito más de tiempo llegarle a todos de la forma que uno quiere. vi a un equipo muy sólido que sabe lo que quiere en todo momento del juego. Si tiene que defender con un bloque bajo, lo hace sin problemas; si tiene que salir a presionar más alto, lo hace sin problema. Contragolpea muy bien, se defiende muy bien y creo que ha mantenido durante todo el torneo una regularidad que, al final, lo consagra como el superlíder. América es un equipo que no está pasando un gran momento desde hace ya un tiempo; por la calidad individual de sus jugadores muchas veces termina resolviendo partidos, pero no ha tenido una regularidad. Hoy por hoy, los equipos regulares son los que terminan pasando o consagrándose; en resumen, así es como lo veo.”

La lectura de Marioni apunta a una diferencia clave entre ambos equipos: Pumas ha construido su candidatura desde el funcionamiento colectivo, mientras que América ha tenido que apoyarse en la jerarquía individual para resolver partidos. En una serie de eliminación directa, esa diferencia puede pesar, sobre todo si el equipo universitario logra sostener el orden que mostró durante la fase regular.

Bruno Marioni habla previo al América vs Pumas | Imago7

Bruno Marioni analiza por qué Pumas puede vencer al América en la Liguilla

El reto para Pumas será manejar la presión de llegar como líder absoluto y evitar que la etiqueta de favorito se transforme en exceso de confianza. Marioni considera que Efraín Juárez ha sabido controlar al vestidor desde un liderazgo positivo, algo que puede ser determinante frente a un rival con experiencia y con jugadores capaces de cambiar una eliminatoria en cualquier momento.

“Efraín ha logrado dominar internamente a su grupo desde un lado positivo. Su equipo está sumamente comprometido con él, con su modelo de trabajo y con su liderazgo. Me ha tocado ver algunos partidos de Pumas en los que el equipo entiende muy bien cómo jugarlos. Recuerdo el partido contra Chivas en Guadalajara; ellos tienen buena posesión de balón y atacan con mucha gente, pero Pumas se paró con un bloque bajo, mucho orden y disciplina táctica, logrando contragolpear y hacerles daño. También supieron cuándo presionar la salida porque Chivas perdía balones que terminaban en goles en contra. Efraín tiene muy claro cómo enfrentar a este rival; probablemente en la ida utilizará un bloque bajo tratando de contragolpear, aprovechando que tiene jugadores veloces, rápidos y técnicos. La estrategia de la serie partirá de lograr que en el primer partido no se reciban goles.”

En ese posible planteamiento, Pumas tendría como prioridad salir vivo del primer partido y construir la eliminatoria desde la seguridad defensiva. Marioni ve probable que los universitarios apuesten por un bloque bajo, orden táctico y transiciones rápidas, una fórmula que ya les funcionó durante el torneo y que podría poner en problemas a un América obligado a tomar la iniciativa.

Dentro del plantel auriazul, el exjugador eligió a Keylor Navas como el futbolista determinante para esta fase final. Más allá del trabajo colectivo, Marioni resaltó la influencia del portero costarricense en los momentos de mayor tensión, sobre todo porque en Liguilla una sola intervención puede modificar el rumbo de una serie.

“Te podría decir que Keylor Navas es hoy el jugador determinante. Puedes hacer un gran trabajo defensivo, pero si te llegan una o dos veces y te marcan, se cae todo el esfuerzo. Keylor aparece y está siempre en el momento; maneja los partidos y tiene ese tacto y timing para controlar los tiempos. Es un jugador fundamental para Pumas en la actualidad.”

Marioni también defendió el trabajo de la zaga universitaria, aunque explicó por qué la figura del arquero adquiere un peso distinto en partidos de alta exigencia. Para el exfutbolista, contar con un guardameta de la jerarquía de Keylor Navas no solo resuelve acciones puntuales, también fortalece emocionalmente a los defensores.

“Al contrario, la defensiva ha tenido un muy buen semestre. Sin embargo, cuando logran doblegarte y te llegan una vez, hay que considerar que los defensas tienen entre 30 y 50 acciones durante el partido, mientras que el portero tiene muchísimas menos. Por ello, la exigencia y responsabilidad del arquero en esas pocas acciones representa un porcentaje mucho mayor que la de los defensores. Si tienes una buena defensa pero te llegan poco y te hacen gol, el ánimo se ve afectado; pero saber que tienes un arquero con la solidez de Keylor Navas, indudablemente fortalece mucho el trabajo de los defensores.”

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