Sorteo de Europa League y Conference League 2026 en vivo: transmisión en directo el evento de la UEFA
Sigue en vivo el sorteo de ambas ligas en la multiplataforma de Claro Sports
La UEFA Europa League y la UEFA Conference League 2026-2027 ya tienen definidos a sus 36 participantes y este viernes 28 de agosto conocerán el camino que deberán recorrer en la nueva fase de liga. Mónaco será el escenario de los sorteos, donde cada club conocerá a sus rivales para el inicio de la competencia.
En la Europa League, el sorteo reunirá a los equipos clasificados de manera automática, a los ganadores de los play-offs y a los clubes que llegaron desde las rondas de clasificación de la Champions League. Cada participante disputará ocho partidos ante rivales diferentes, cuatro como local y cuatro como visitante.
Por su parte, la Conference League contará con los 24 ganadores de los play-offs y los 12 equipos eliminados en los play-offs de la Europa League. En esta competición, cada club jugará seis encuentros ante seis rivales diferentes, con tres partidos en casa y tres fuera.
En ambas competiciones, los ocho primeros lugares de la fase de liga avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos ubicados entre el noveno y el vigesimocuarto puesto deberán disputar un playoff a doble partido para buscar su lugar en la siguiente ronda. Todo está listo para conocer los enfrentamientos de la Europa League y la Conference League 2026-2027. Sigue en vivo el sorteo en Claro Sports y descubre el camino que tendrá cada club en las competencias europeas.
Sorteo de Europa League y Conference League 2026: ¿Qué equipos participan en la fase liga?
Estos son los equipos participantes en los dos torneos de la Europa Conference League y Europa League:
EUROPA LEAGUE
- Armenia: Ararat-Armenia
- Austria: Salzburg, Sturm Graz
- Bélgica: Anderlecht, Union SG
- Bulgaria: Levski Sofia
- Croacia: GNK Dinamo
- Chipre: Omonia
- Chequia: Sparta Praha, Viktoria Plzeň
- Inglaterra: Bournemouth, Crystal Palace, Sunderland
- Francia: Lyon, Marseille, Rennes
- Alemania: Hoffenheim, Leverkusen
- Grecia: OFI Crete, Olympiacos
- Hungría: Ferencváros
- Israel: H. Beer-Sheva
- Italia: Milan, Juventus
- Países Bajos: AZ Alkmaar, N.E.C.
- Noruega: Lillestrøm
- Polonia: Jagiellonia, Lech Poznań
- Portugal: Benfica, Torreense
- Escocia: Celtic
- Eslovenia: Celje
- España: Real Sociedad, Celta
- Turquía: Beşiktaş
CONFERENCE LEAGUE
- Alemania: Freiburg
- Inglatera: Brighton
- Italia: Atalanta
- España: Getafe
- Francia: Monaco
- Portugal: Braga
- Países Bajos: Ajax, Twente
- Bélgica: Gent, Sint-Truidense
- Turquía: Trabzonspor
- Chequia: Jablonec
- Grecia: Panathinaikos
- Dinamarca: Aarhus, Copenhagen, Midtjylland, Nordsjælland
- Noruega: Brann
- Chipre: Pafos
- Suiza: Lugano, Thun
- Escocia: Hearts
- Suecia: Mjällby
- Croacia: Hajduk Split
- Serbia: Crvena Zvezda
- Rumanía: U. Craiova
- Kazajstán: Kairat Almaty
- Bulgaria: CSKA Sofia
- Finlandia: KuPS Kuopio
- Bosnia y Herzegovina: Borac
- Letonia: Riga
- Albania: Egnatia
- Lituania: Kauno Žalgiris
- Gibraltar: L. Red Imps
- Andorra: Inter Escaldes
- Georgia: Iberia Tbilisi