Sorteo de Europa League y Conference League 2026 en vivo: transmisión en directo el evento de la UEFA

Publicado por Redacción Claro Sports

Sigue en vivo el sorteo de ambas ligas en la multiplataforma de Claro Sports

La UEFA Europa League y la UEFA Conference League 2026-2027 ya tienen definidos a sus 36 participantes y este viernes 28 de agosto conocerán el camino que deberán recorrer en la nueva fase de liga. Mónaco será el escenario de los sorteos, donde cada club conocerá a sus rivales para el inicio de la competencia.

En la Europa League, el sorteo reunirá a los equipos clasificados de manera automática, a los ganadores de los play-offs y a los clubes que llegaron desde las rondas de clasificación de la Champions League. Cada participante disputará ocho partidos ante rivales diferentes, cuatro como local y cuatro como visitante.

Por su parte, la Conference League contará con los 24 ganadores de los play-offs y los 12 equipos eliminados en los play-offs de la Europa League. En esta competición, cada club jugará seis encuentros ante seis rivales diferentes, con tres partidos en casa y tres fuera.

En ambas competiciones, los ocho primeros lugares de la fase de liga avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos ubicados entre el noveno y el vigesimocuarto puesto deberán disputar un playoff a doble partido para buscar su lugar en la siguiente ronda. Todo está listo para conocer los enfrentamientos de la Europa League y la Conference League 2026-2027. Sigue en vivo el sorteo en Claro Sports y descubre el camino que tendrá cada club en las competencias europeas.

Sorteo de Europa League y Conference League 2026: ¿Qué equipos participan en la fase liga?

Estos son los equipos participantes en los dos torneos de la Europa Conference League y Europa League:

EUROPA LEAGUE

  • Armenia: Ararat-Armenia
  • Austria: Salzburg, Sturm Graz
  • Bélgica: Anderlecht, Union SG
  • Bulgaria: Levski Sofia
  • Croacia: GNK Dinamo
  • Chipre: Omonia
  • Chequia: Sparta Praha, Viktoria Plzeň
  • Inglaterra: Bournemouth, Crystal Palace, Sunderland
  • Francia: Lyon, Marseille, Rennes
  • Alemania: Hoffenheim, Leverkusen
  • Grecia: OFI Crete, Olympiacos
  • Hungría: Ferencváros
  • Israel: H. Beer-Sheva
  • Italia: Milan, Juventus
  • Países Bajos: AZ Alkmaar, N.E.C.
  • Noruega: Lillestrøm
  • Polonia: Jagiellonia, Lech Poznań
  • Portugal: Benfica, Torreense
  • Escocia: Celtic
  • Eslovenia: Celje
  • España: Real Sociedad, Celta
  • Turquía: Beşiktaş

CONFERENCE LEAGUE

  • Alemania: Freiburg
  • Inglatera: Brighton
  • Italia: Atalanta
  • España: Getafe
  • Francia: Monaco
  • Portugal: Braga
  • Países Bajos: Ajax, Twente
  • Bélgica: Gent, Sint-Truidense
  • Turquía: Trabzonspor
  • Chequia: Jablonec
  • Grecia: Panathinaikos
  • Dinamarca: Aarhus, Copenhagen, Midtjylland, Nordsjælland
  • Noruega: Brann
  • Chipre: Pafos
  • Suiza: Lugano, Thun
  • Escocia: Hearts
  • Suecia: Mjällby
  • Croacia: Hajduk Split
  • Serbia: Crvena Zvezda
  • Rumanía: U. Craiova
  • Kazajstán: Kairat Almaty
  • Bulgaria: CSKA Sofia
  • Finlandia: KuPS Kuopio
  • Bosnia y Herzegovina: Borac
  • Letonia: Riga
  • Albania: Egnatia
  • Lituania: Kauno Žalgiris
  • Gibraltar: L. Red Imps
  • Andorra: Inter Escaldes
  • Georgia: Iberia Tbilisi

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