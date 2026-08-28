Sorteo de Europa League y Conference League 2026 en vivo: transmisión en directo el evento de la UEFA

Sigue en vivo el sorteo de ambas ligas en la multiplataforma de Claro Sports

La UEFA Europa League y la UEFA Conference League 2026-2027 ya tienen definidos a sus 36 participantes y este viernes 28 de agosto conocerán el camino que deberán recorrer en la nueva fase de liga. Mónaco será el escenario de los sorteos, donde cada club conocerá a sus rivales para el inicio de la competencia.

En la Europa League, el sorteo reunirá a los equipos clasificados de manera automática, a los ganadores de los play-offs y a los clubes que llegaron desde las rondas de clasificación de la Champions League. Cada participante disputará ocho partidos ante rivales diferentes, cuatro como local y cuatro como visitante.

Por su parte, la Conference League contará con los 24 ganadores de los play-offs y los 12 equipos eliminados en los play-offs de la Europa League. En esta competición, cada club jugará seis encuentros ante seis rivales diferentes, con tres partidos en casa y tres fuera.

En ambas competiciones, los ocho primeros lugares de la fase de liga avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos ubicados entre el noveno y el vigesimocuarto puesto deberán disputar un playoff a doble partido para buscar su lugar en la siguiente ronda. Todo está listo para conocer los enfrentamientos de la Europa League y la Conference League 2026-2027. Sigue en vivo el sorteo en Claro Sports y descubre el camino que tendrá cada club en las competencias europeas.

Sorteo de Europa League y Conference League 2026: ¿Qué equipos participan en la fase liga?

Estos son los equipos participantes en los dos torneos de la Europa Conference League y Europa League:

EUROPA LEAGUE

Armenia: Ararat-Armenia

Austria: Salzburg, Sturm Graz

Bélgica: Anderlecht, Union SG

Bulgaria: Levski Sofia

Croacia: GNK Dinamo

Chipre: Omonia

Chequia: Sparta Praha, Viktoria Plzeň

Inglaterra: Bournemouth, Crystal Palace, Sunderland

Francia: Lyon, Marseille, Rennes

Alemania: Hoffenheim, Leverkusen

Grecia: OFI Crete, Olympiacos

Hungría: Ferencváros

Israel: H. Beer-Sheva

Italia: Milan, Juventus

Países Bajos: AZ Alkmaar, N.E.C.

Noruega: Lillestrøm

Polonia: Jagiellonia, Lech Poznań

Portugal: Benfica, Torreense

Escocia: Celtic

Eslovenia: Celje

España: Real Sociedad, Celta

Turquía: Beşiktaş

CONFERENCE LEAGUE

Alemania: Freiburg

Inglatera: Brighton

Italia: Atalanta

España: Getafe

Francia: Monaco

Portugal: Braga

Países Bajos: Ajax, Twente

Bélgica: Gent, Sint-Truidense

Turquía: Trabzonspor

Chequia: Jablonec

Grecia: Panathinaikos

Dinamarca: Aarhus, Copenhagen, Midtjylland, Nordsjælland

Noruega: Brann

Chipre: Pafos

Suiza: Lugano, Thun

Escocia: Hearts

Suecia: Mjällby

Croacia: Hajduk Split

Serbia: Crvena Zvezda

Rumanía: U. Craiova

Kazajstán: Kairat Almaty

Bulgaria: CSKA Sofia

Finlandia: KuPS Kuopio

Bosnia y Herzegovina: Borac

Letonia: Riga

Albania: Egnatia

Lituania: Kauno Žalgiris

Gibraltar: L. Red Imps

Andorra: Inter Escaldes

Georgia: Iberia Tbilisi

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