Jugando Claro, en vivo | Jueves 27 de Agosto

La mesa de análisis repasará las semifinales de la Leagues Cup y los movimientos que marcan la actualidad de Pumas y Cruz Azul.

Una nueva emisión de Jugando Claro pondrá bajo análisis algunos de los temas que marcan la actualidad del fútbol mexicano. La mesa de especialistas revisará la llegada de César ‘Chino’ Huerta a Pumas, quien regresa al conjunto universitario después de su paso por el fútbol europeo. La mesa analizará lo que representa su regreso para el proyecto auriazul y las expectativas que genera su incorporación.

Los especialistas también debatirán el impacto que puede tener Huerta en el funcionamiento de Pumas, las condiciones de su regreso y el papel que podría asumir en el equipo durante el Apertura 2026.

La mesa de Jugando Claro también repasará todo lo que dejaron los cuartos de final de la Leagues Cup y lo que se viene para las semifinales, con especial atención en los equipos mexicanos que continúan en la pelea por el campeonato y las repercusiones de los resultados.

Otro de los temas centrales será el futuro de Erik Lira, mediocampista de Cruz Azul que ha sido relacionado con el AS Mónaco. La mesa analizará las posibilidades de que el mexicano dé el salto al fútbol europeo y lo que representaría su eventual salida para La Máquina.

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