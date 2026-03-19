Aurora vs Guastatoya en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue en vivo las acciones más destacadas del partido a través del minuto a minuto.

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Aurora y Guastatoya, válido por la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El local llega urgido de una victoria ya que acumula cinco partidos sin ganar y viene de perder sus últimos dos cotejos, mientras que los visitantes vienen de una victoria ante Mictlán que les dio aire.

Aurora suma 14 puntos y se ubica en la undécima posición del Clausura, tras registrar tres victorias, cinco empates y cuatro derrotas. El equipo dirigido por Saúl Phillip no ha logrado sostener el nivel que mostró en el Apertura 2025 y atraviesa un momento complicado en esta segunda parte de la temporada. En la última jornada cayó con contundencia 4-1 ante Municipal como visitante.

Por su parte, Guastatoya llega con 16 puntos en la sexta posición, producto de cuatro triunfos, cuatro empates y cinco derrotas. El equipo dirigido por Pablo Centrone viene de imponerse 3-1 a Mictlán en un duelo clave en la lucha por la permanencia, ya que logró superar a un rival directo y cortar una racha de cinco partidos sin victorias. En la tabla acumulada, el conjunto pecho amarillo se ubica en la undécima posición con 38 puntos, igualado con Marquense, que hoy ocupa zona de descenso, aunque mantiene una leve desventaja sobre Mictlán (39), Achuapa (40) y Malacateco (43), en una pelea cada vez más apretada.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Aurora y Guastatoya hoy 19 de marzo de 2026?

El encuentro entre Aurora y Guastatoya está programado para el jueves 19 de marzo a las 15:00 horas y se disputará en el estadio Guillermo Slowing. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

Alineaciones del Aurora y Guastatoya para la jornada 13, al momento

Aurora : Liborio Sánchez; Allan García, Daniel Baján, Luis Cardona, Jafet Soriano, Carlos Monterroso; Pablo Mingorance, José Luis Vivas, Nicolás Lovato; Diego Ruiz y Eddie Ibargüen. DT : Saúl Phillip.

: Liborio Sánchez; Allan García, Daniel Baján, Luis Cardona, Jafet Soriano, Carlos Monterroso; Pablo Mingorance, José Luis Vivas, Nicolás Lovato; Diego Ruiz y Eddie Ibargüen. : Saúl Phillip. Guastatoya: Rubén Escobar; José Almanza, Marlon Sequén, Víctor Armas, Joshua Ubico; Keyshwen Arboine, Herberth Morales, Emanuel Yori, Víctor Ávalos; Nelson García y Denilson Sánchez. DT: Pablo Centrone.

Antecedentes del Aurora vs Guastatoya y últimos resultados en la Liga de Guatemala

28 de enero de 2026 | Guastatoya 2-2 Aurora | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 28 de septiembre de 2025 | Guastatoya 3-2 Aurora | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 20 de julio de 2025 | Aurora 1-0 Guastatoya | Torneo Apertura 2025





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