Mochis Cárdenas apoya el posible regreso de Memo Ochoa a la selección rumbo al Mundial 2026

El portero de Rayados considera justa la posible vuelta de Guillermo Ochoa a la selección mexicana y pide respaldo total a la decisión de Aguirre

El guardameta habló sobre sus posibilidades de entrar a la convocatoria | Imago 7

La última fecha FIFA previa al Mundial 2026 se acerca para la selección mexicana y uno de los temas centrales en la convocatoria apunta al posible regreso de Guillermo Ochoa al arco tricolor. A semanas de los últimos amistosos antes de la Copa del Mundo, la discusión sobre la portería vuelve a instalarse en el entorno del equipo dirigido por Javier Aguirre.

En ese contexto, Luis Cárdenas, guardameta de Rayados de Monterrey, se pronunció sobre la vuelta del cinco veces mundialista. El arquero mexicano consideró que, por trayectoria y rendimiento histórico, la presencia de Ochoa en la lista final sería una decisión entendible dentro del proceso del cuerpo técnico.

“Es un histórico del fútbol mexicano. Por algo ha hecho lo que ha hecho y conseguido eso. Si el cuerpo técnico decide que sea él, todos como mexicanos debemos apoyarlo. En lo personal es alguien que inspira porque ha jugado en todos y es importante para nosotros. Ha sido de los mejores jugadores de México en los mundiales y si se deciden por él o no, que sea decisiones del cuerpo técnico los que estemos a un lado apoyar, porque le vamos a México”, comentó.

Más allá de su respaldo al veterano arquero, Cárdenas también abordó su propia situación dentro del radar de la selección mexicana. El portero reconoció que una convocatoria luce compleja en este momento, aunque mantiene como objetivo sostener su nivel con Monterrey y seguir en la conversación.

“Te diría que es un sueño vestir la camisa de la selección, ahora estoy enfocado en Rayados, dejarlo todo aquí porque de aquí soy, de aquí nací y primero tienes que dar resultados en el equipo donde estás. Te diría que me encantaría estar pero si no se da estoy enfocado y concentrado en que me vaya bien aquí”.

“Creo que Rayados es un gran foco para lo que es la selección y todo el país. También pienso que es por el tiempo que hemos venido jugando últimamente. A lo mejor pienso que me faltan un poco más de partidos o rodaje, no lo sé. Pero no creo que sea por el tema del club, han habido otros jugadores convocados y porteros de otros equipos que no tienen los mismos reflectores que Rayados pero no me voy por ese lado”, añadió.

El panorama en la portería del Tri se ha modificado en los últimos días por factores externos. La lesión de Luis Ángel Malagón, quien sufrió una rotura de tendón de Aquiles, abre un espacio en la convocatoria que sería ocupado por Carlos Acevedo, perfilado como tercer arquero en la lista de Aguirre.

De cara a esta fecha FIFA, México disputará dos partidos de preparación clave: el 28 de marzo frente a Portugal en el Estadio Azteca, en su reapertura, y el 31 ante Bélgica en Chicago. Ambos encuentros representan el último laboratorio competitivo antes del Mundial 2026.

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