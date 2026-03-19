¿Por qué se suspendería el amistoso entre Argentina y Guatemala?

Una normativa de FIFA impide que se juegue el partido.

Luis Fernando Tena, durante un entrenamiento. (FFG)

Días atrás tanto la Asociación del fútbol argentino como las autoridades de la FEDEFUT informaron en forma oficial sobre el amistoso que ambos seleccionados iban a disputar este martes 31 de marzo. Sin embargo, en las últimas horas el partido se puso en duda producto de que existe una reglamentación de FIFA que impide en este caso a los guatemaltecos de jugar el encuentro.

De acuerdo a lo que establece la FIFA durante las ventanas de partidos amistosos, ningún seleccionado puede jugar en dos continentes diferentes y es por eso que a falta de alguna excepción, el partido entre Argentina y Guatemala se suspendería en cualquier momento, motivo por el cual los campeones del mundo ya estarían buscando rival.

El caso es que por estas horas la dirigencia del fútbol de Guatemala solicitó una excepción para que por esta vez, se les conceda la posibilidad de jugar en Europa y luego en América. De acuerdo a las últimas informaciones, el partido podría jugarse ya que FIFA daría luz verde.

Ocurre que el seleccionado de Guatemala disputará este viernes 27 de marzo el primer amistoso de la ventana FIFA frente a Argelia, en Italia, más precisamente en la ciudad de Genova. Ante ese escenario, y de acuerdo al reglamento, solo podría jugar ante la Argentina en cualquier país de Europa, y eso no pasará por lo que el cotejo quedó suspendido.

De esta manera el seleccionado de Guatemala perdería la gran oportunidad de jugar ante el vigente campeón del mundo, algo que significa un golpazo ya que había un entusiasmo muy grande porque ello ocurriera, y en efecto deberá ahora mismo buscar un rival para el segundo juego amistoso que pueda jugar en territorio europeo.

Esta información se hace oficial justo cuando se rumoreaba que el director técnico del seleccionado, Luis Fernando Tena, había resuelto no asistir al partido de Guatemala contra Argelia en Italia, ni tampoco al que se iba a jugar en Buenos Aires contra Argentina, en información que había confirmado el periodista Juan Carlos Galves.

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