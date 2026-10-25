¡Primer triunfo desde 1981! Académico Viseau sorprende al Sporting y le arrebata su invicto en la temporada

El conjunto de Viseau sumó su segunda victoria frente al equipo de Los Leones en toda su historia

Académico sorprendió al Sporting en el José Alvalade. | Captura Claro Sports.

El Académico de Viseu dio la sorpresa de la jornada 9 de la Liga de Portugal 2026-27 al derrotar 1-2 al Sporting CP en Lisboa, gracias a un doblete de Joao Guilherme. El conjunto visitante tomó la ventaja durante el primer tiempo, recibió el empate de Luis Suárez en el complemento y encontró el gol de la victoria al minuto 74, en un encuentro que terminó con dos remates del equipo local contra los postes.

Joao Guilherme se convirtió en el protagonista del encuentro con anotaciones a los minutos 24 y 74, suficientes para que el Académico de Viseu consiguiera los tres puntos. Sporting buscó imponer condiciones desde los primeros minutos y generó oportunidades mediante Luis Suárez, Nestory Irankunda y Maxi Araújo, pero la falta de contundencia impidió que aprovechara sus llegadas.

El conjunto local comenzó con una serie de aproximaciones. Al minuto 6, Irankunda sacó un disparo desde fuera del área que pasó cerca del poste izquierdo, mientras que un minuto después Luis Suárez encontró espacio para rematar, aunque la defensa visitante bloqueó su intento. Al 15′, el delantero colombiano volvió a probar suerte con un disparo a corta distancia, pero nuevamente se encontró con la intervención de los defensores.

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El Académico de Viseu respondió mediante Nils Mortimer y André Clóvis, quienes buscaron aprovechar los espacios que dejaba el Sporting. Al minuto 20, Clóvis tuvo una oportunidad dentro del área, pero su disparo fue rechazado. Cuatro minutos después llegó la primera anotación del partido.

Joao Guilherme adelanta al Académico de Viseu y sorprende al Sporting

El 0-1 llegó al minuto 24, cuando Robinho envió un centro hacia Joao Guilherme, quien recibió por el costado izquierdo del área y sacó un remate de zurda que terminó por abajo, junto al poste izquierdo de la portería. La definición permitió al Académico de Viseu tomar la ventaja y obligó al Sporting a modificar su planteamiento.

El conjunto de Lisboa intentó responder antes del descanso. Al minuto 31, Irankunda mandó un disparo por encima del travesaño después de un tiro de esquina. Posteriormente, Sergi Altimira desperdició una oportunidad de cabeza a corta distancia al minuto 36, luego de un centro de Flávio Gonçalves. El Sporting acumuló llegadas, pero no encontró el empate.

La primera mitad también estuvo marcada por una revisión arbitral. Al minuto 45+2, el VAR intervino en una posible acción de penalti para el Sporting, pero la decisión final fue no señalar la infracción. El encuentro llegó al descanso con ventaja de 0-1 para el Académico de Viseu, después de nueve minutos de compensación.

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Luis Suárez empata, pero Académico de Viseu recupera la ventaja

Sporting comenzó el segundo tiempo con la intención de igualar el marcador. Al minuto 48, Luis Suárez tuvo un remate dentro del área que terminó bloqueado por la defensa, mientras que Ibrahima Ba y Luís Guilherme también buscaron generar peligro. El equipo local adelantó sus líneas y comenzó a instalarse con mayor frecuencia en territorio visitante.

Los movimientos desde el banquillo llegaron al minuto 58, con los ingresos de Geny Catamo y Fotis Ioannidis en sustitución de Luís Guilherme y Flávio Gonçalves. La presión aumentó y dos minutos después Catamo encontró espacio para disparar dentro del área, aunque su remate fue rechazado.

El empate llegó al minuto 62 por conducto de Luis Suárez, quien recibió una asistencia de Iván Fresneda dentro del área y definió con la pierna derecha para colocar el 1-1. La anotación parecía cambiar el rumbo del encuentro, pues el Sporting había conseguido superar la resistencia defensiva del Académico de Viseu después de varios intentos.

El conjunto local mantuvo la presión y al minuto 66 Fotis Ioannidis tuvo una oportunidad dentro del área, pero su disparo fue bloqueado. Sporting también consiguió tiros de esquina y buscó aprovechar la presencia de sus atacantes, aunque el Académico de Viseu resistió y encontró una nueva oportunidad para recuperar la ventaja.

Joao Guilherme firma su doblete y Sporting desperdicia el empate en los postes

Al minuto 74 llegó la acción que definió el encuentro. Soufiane Messeguem envió un centro al área y Joao Guilherme apareció por el centro para rematar de derecha, con un disparo raso que terminó junto al poste izquierdo. El atacante consiguió su segundo gol de la tarde y devolvió la ventaja al Académico de Viseu por 1-2.

La respuesta del Sporting fue inmediata. Dos minutos después, Nestory Irankunda filtró un pase hacia Maxi Araújo, quien apareció por el sector izquierdo y sacó un remate que se estrelló en el poste derecho. La pelota no entró y el conjunto local dejó escapar una oportunidad para conseguir nuevamente el empate.

Los visitantes también encontraron espacios para atacar. André Clóvis tuvo una aproximación al minuto 79, mientras que Soufiane Messeguem probó suerte desde fuera del área. Sporting respondió con un disparo de Maxi Araújo al 81′, que terminó en manos del guardameta rival.

En busca de la igualdad, Sporting realizó tres modificaciones al minuto 85, con los ingresos de Jesse Derry, Silas Andersen y Georgios Vagiannidis. Los locales adelantaron sus líneas durante los últimos minutos y comenzaron a enviar centros al área, con la intención de aprovechar cualquier oportunidad frente a la portería visitante.

El Sporting tuvo el empate al minuto 90+3, cuando Luis Suárez conectó un cabezazo tras un centro de Jesse Derry, pero el balón se estrelló en el poste derecho. Dos minutos después, Ibrahima Ba también encontró una oportunidad de cabeza a corta distancia, aunque su remate terminó por encima del travesaño.

El silbatazo final confirmó la victoria 2-1 del Académico de Viseu sobre el Sporting CP, con Joao Guilherme como figura del encuentro gracias a su doblete. El equipo visitante resistió los ataques de los locales y aprovechó sus oportunidades, mientras que el Sporting terminó por pagar sus errores frente a la portería y los dos remates que encontraron los postes.