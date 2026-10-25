Mourinho acusa al VAR: “Se quedó dormido” y reclama la roja de Cancelo, tras vencer al Barcelona en el Clásico de España

El técnico portugués celebró el triunfo ante Barcelona, pero advirtió que ganar el Clásico no sirve si el Real Madrid no conquista el campeonato

¡Mourinho explota contra el VAR! Reuters

José Mourinho celebró la victoria del Real Madrid sobre el Barcelona en duelo de la jornada 10 disputado en el estadio Camp Nou. El técnico portugués destacó el nivel mostrado por sus jugadores y la capacidad del equipo para mantener la calma ante la reacción del rival, aunque dejó claro que el verdadero objetivo es conquistar el campeonato de la Liga de España.

“Si ganamos hoy pero perdemos en El Sardinero no vale, porque el Madrid no juega para ganar en el Camp Nou, juega para ganar el campeonato”, afirmó Mourinho en conferencia de prensa. El entrenador recordó que el calendario continuará con partidos exigentes y que el resultado ante el Barcelona tendrá verdadero valor si el equipo mantiene el ritmo.

Mourinho también calificó el encuentro como “un gran partido, de alto nivel” y destacó la organización, concentración y valentía de sus jugadores para salir desde atrás ante la presión del conjunto azulgrana. El portugués consideró que el Real Madrid tuvo oportunidades para ampliar la ventaja antes de la reacción del Barcelona en la segunda mitad. “Con el 1-1 no hemos perdido nunca la tranquilidad. Repito, contra un gran adversario y con un árbitro que creo que ha hecho un gran partido”, explicó.

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El técnico portugués también tuvo palabras para el arbitraje. Aunque consideró que el árbitro realizó un buen partido, cuestionó la actuación del VAR por una jugada en la que, a su juicio, Joao Cancelo debió ser expulsado por una entrada sobre Diomande. “Creo que el árbitro ha hecho un gran partido y un VAR que creo que estaba dormido en el minuto 60; es una clara tarjeta roja de Joao Cancelo a Diomande”, señaló.

Mourinho volvió a referirse al episodio al final de su intervención y resumió su postura con una frase que rápidamente se convirtió en uno de los principales titulares de su conferencia:“La sala del VAR se quedó dormida”.

Pese a su reclamo, el entrenador mantuvo su valoración positiva sobre el desempeño del árbitro y centró su crítica en la falta de intervención del videoarbitraje.

La profundidad del plantel le da opciones a Mourinho

Otro de los temas centrales de la conferencia fue la capacidad que tiene Mourinho para modificar su alineación. El entrenador rechazó la idea de tener un once inamovible y explicó que todos los futbolistas trabajan para tener una oportunidad. “Camavinga es titular, todos ellos entrenan para jugar, luego el entrenador tiene que decidir”, explicó.

Mourinho puso como ejemplo las decisiones tomadas ante el Barcelona. El técnico explicó que Bernardo Silva llevaba varios minutos trabajando la posición de Pedri y que necesitaba jugadores con capacidad física para mantener la marca y salir al contragolpe.

También diferenció las funciones de Tchouaméni y Camavinga. Mientras el primero debía permanecer más fijo en su posición, el francés recibió libertad para atacar los espacios. “Yo tengo un banquillo rico, con jugadores que pueden ser titulares”, afirmó Mourinho, quien consideró que contar con tantas alternativas representa una ventaja durante una temporada con un calendario exigente.

Mourinho respalda a Lunin tras su actuación ante Barcelona

La actuación de Andriy Lunin también apareció durante la conferencia de prensa. Mourinho destacó la tranquilidad con la que el guardameta afrontó el partido y defendió su decisión de darle la titularidad ante el Barcelona.

“Lo único que le he dicho es que no entrena para estar en el banquillo”, explicó el técnico, quien consideró que Lunin respondió con equilibrio y tranquilidad durante el encuentro.

Mourinho también hizo una reflexión sobre la atención que recibe un portero cuando un equipo obtiene un mal resultado. Explicó que, si el Real Madrid hubiera perdido por errores de Lunin, las primeras preguntas de la conferencia probablemente habrían estado dirigidas hacia el guardameta. “Vosotros me habéis hecho ya dos preguntas y ninguna sobre Lunin, pero si perdemos aquí con errores de Lunin la primera pregunta sería sobre él”, señaló.

El portugués recordó que el Real Madrid cuenta con Thibaut Courtois, a quien calificó como el mejor portero del mundo, pero dejó claro que la ausencia del belga no representó un problema para el equipo en el Clásico. “Tenemos al mejor portero del mundo, pero hoy ninguno de nosotros ha llorado porque no juegue Tibu”, afirmó Mourinho.

Valverde jugó lesionado y Mourinho destaca su esfuerzo

Mourinho también quiso reconocer el esfuerzo de Federico Valverde, quien disputó más de 40 minutos con una lesión antes de abandonar el terreno de juego. “Valverde ha jugado lesionado más de 40 minutos, se ha lesionado, ha querido seguir, ir hasta su límite y lo ha dado todo mientras ha estado en el campo”, explicó el técnico.

El entrenador destacó así la actitud del uruguayo dentro de un partido que exigió al máximo al Real Madrid y que terminó con una victoria que prolongó la racha del conjunto blanco.

Mourinho, sin embargo, ya piensa en lo que viene. El Clásico quedó atrás y el campeonato continúa siendo el objetivo, por lo que el técnico pidió mantener la concentración ante los próximos compromisos.

El mensaje después de vencer al Barcelona fue claro: el Real Madrid no juega para ganar un partido concreto, sino para ganar el campeonato.