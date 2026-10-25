F1: así queda la tabla de posiciones de pilotos y constructores del Gran Premio de Estados Unidos 2026

El triunfo en Austin permitió que Kimi Antonelli ampliara su ventaja a 123 puntos sobre George Russell y 124 respecto a Lewis Hamilton

Kimi Antonelli y Mercedes siguen en la cima | Reuters

Andrea Kimi Antonelli dio otro paso hacia el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2026. El piloto italiano de Mercedes conquistó el Gran Premio de Estados Unidos, disputado en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, y alcanzó los 365 puntos en la clasificación general, una ventaja que lo coloca cerca de conseguir su primer título de la máxima categoría.

La victoria de Antonelli, la novena de su temporada, dejó a George Russell en el segundo puesto del campeonato con 242 unidades, mientras que Lewis Hamilton ocupa el tercero con 241. La diferencia de 123 puntos entre los pilotos de Mercedes mantiene al italiano como principal candidato al título, que podría asegurar en el próximo Gran Premio de México, programado para el 1 de noviembre.

En el Campeonato Mundial de Constructores, Mercedes conserva el liderato con 607 puntos, seguido por Ferrari con 474 unidades. Por su parte, Red Bull y McLaren están empatados con 355 puntos, aunque la escudería de Max Verstappen ocupa el tercer lugar por los criterios de desempate. La diferencia entre Mercedes y Ferrari es de 133 puntos.

F1: ¿En qué lugar quedó Checo Pérez en el Gran Premio de Estados Unidos 2026?

Checo Pérez finalizó en el lugar 19 del Gran Premio de Estados Unidos 2026, después de completar la competencia a una vuelta del ganador, Andrea Kimi Antonelli. El mexicano no consiguió sumar puntos, pues terminó fuera de los diez primeros lugares que otorgan unidades para el Campeonato Mundial.

El piloto de Cadillac ocupa el puesto 23 de la clasificación de pilotos, con cero puntos, por detrás de su compañero Valtteri Bottas, quien tampoco ha conseguido unidades durante la temporada. El finlandés abandonó la carrera de Austin, por lo que Pérez fue el único representante del equipo que llegó a la bandera a cuadros.

El resultado mantiene a Cadillac en el fondo del Campeonato de Constructores. La escudería estadounidense es la única de las 11 participantes que todavía no consigue puntos en 2026, una situación que buscará cambiar en las últimas cinco carreras del calendario.

La próxima oportunidad para Pérez será el Gran Premio de la Ciudad de México, del 30 de octubre al 1 de noviembre, donde volverá a competir frente a su afición en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Gran Premio de Estados Unidos 2026 F1: ranking de pilotos y constructores

El triunfo en Austin permitió que Antonelli ampliara su ventaja a 123 puntos sobre Russell y 124 respecto a Hamilton. Verstappen permanece en el cuarto puesto con 236 unidades, mientras que Charles Leclerc completa los primeros cinco lugares con 233.

En el campeonato por equipos, Mercedes domina la clasificación con 607 puntos, seguido por Ferrari y un empate entre Red Bull y McLaren. Estas son las posiciones actualizadas después del Gran Premio de Estados Unidos 2026.

Campeonato Mundial de Pilotos F1 2026 tras el GP de Estados Unidos

Posición Piloto Escudería Puntos 1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 365 2 George Russell Mercedes 242 3 Lewis Hamilton Ferrari 241 4 Max Verstappen Red Bull 236 5 Charles Leclerc Ferrari 233 6 Lando Norris McLaren 211 7 Oscar Piastri McLaren 144 8 Isack Hadjar Red Bull 105 9 Liam Lawson Racing Bulls 77 10 Pierre Gasly Alpine 42 11 Arvid Lindblad Racing Bulls 38 12 Franco Colapinto Alpine 27 13 Oliver Bearman Haas 23 14 Nico Hülkenberg Audi 13 15 Gabriel Bortoleto Audi 10 16 Esteban Ocon Haas 7 17 Fernando Alonso Aston Martin 7 18 Carlos Sainz Williams 7 19 Alexander Albon Williams 5 20 Yuki Tsunoda Racing Bulls 1 21 Lance Stroll Aston Martin 0 22 Valtteri Bottas Cadillac 0 23 Sergio Pérez Cadillac 0

Campeonato Mundial de Constructores tras del GP de Estados Unidos 2026

Posición Escudería Puntos 1 Mercedes 607 2 Ferrari 474 3 Red Bull 355 4 McLaren 355 5 Racing Bulls 102 6 Alpine 69 7 Haas 30 8 Audi 23 9 Williams 12 10 Aston Martin 7 11 Cadillac 0

La Fórmula 1 llegará a México con la posibilidad de definir el Campeonato Mundial de Pilotos. Antonelli necesita terminar al menos noveno en el Autódromo Hermanos Rodríguez para asegurar matemáticamente el título, independientemente de los resultados de sus rivales, de acuerdo con los escenarios actuales del campeonato.

Mientras tanto, Mercedes buscará mantener su ventaja sobre Ferrari en el Mundial de Constructores, y Cadillac tendrá una nueva oportunidad de conseguir sus primeros puntos de 2026, con Checo Pérez como protagonista ante el público mexicano.