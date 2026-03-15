Juegos Paralímpicos de Invierno en vivo: Ceremonia de Clausura Milano Cortina 2026

No te pierdas ningún detalle de la finalización oficial de la justa paralímpica invernal a través de la multiplataforma de Claro Sports

Los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 llegan a su final este domingo 15 de marzo con la Ceremonia de Clausura, el evento que marcará el cierre oficial de la justa celebrada en Italia. Después de varios días de competencia sobre la nieve y el hielo, el movimiento paralímpico despedirá una edición que reunió a destacados para atletas de todo el mundo.

El acto se llevará a cabo en el Cortina Curling Olympic Stadium, en Cortina d’Ampezzo, sede elegida para el cierre de los Juegos. Este escenario conecta además con la historia del olimpismo en Italia, ya que Cortina fue sede de los primeros Juegos Olímpicos de Invierno organizados en el país en 1956.

La ceremonia servirá para rendir homenaje a los deportistas que compitieron, agradecer el trabajo de los voluntarios y apagar el pebetero paralímpico que fue encendido durante la inauguración del 6 de marzo. Además, se realizará el tradicional traspaso simbólico a la próxima sede de los Juegos Paralímpicos de Invierno, programados para 2030 en los Alpes Franceses.

¿Quién actuará en la Clausura de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026?

La ceremonia contará con un espectáculo artístico que combinará música, cultura y elementos visuales para cerrar la edición de Milano Cortina 2026. El concepto del evento lleva por nombre “Italian Souvenir”, una propuesta que presenta los Juegos como un álbum de recuerdos compartidos entre atletas, comunidades y espectadores.

Entre los artistas confirmados para la ceremonia aparece la banda italiana Planet Funk, mientras que los organizadores adelantaron que podrían anunciarse más actuaciones para completar el espectáculo final.

El evento también incluirá momentos protocolarios tradicionales, como el apagado del pebetero paralímpico, el arriado de la bandera con los Agitos y el traspaso de la sede al próximo país anfitrión.

¿Cuándo comenzó la actividad en los Juegos Paralímpicos de Invierno y cuándo es la Clausura?

Los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 iniciaron el 6 de marzo y concluyen este 15 de marzo, en lo que representa la decimocuarta edición de esta justa internacional organizada por el Comité Paralímpico Internacional.

La Ceremonia de Clausura se realizará el domingo 15 de marzo a las 20:30 horas de Cortina d’Ampezzo, lo que corresponde a 13:30 horas del centro de México. Para el público de México y Latinoamérica, la ceremonia podrá seguirse en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, con transmisión disponible en clarosports.com, su canal de YouTube, televisión de paga y Claro Video, donde se podrá acompañar el cierre oficial de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

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