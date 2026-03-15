Hoy No Circula este 16 de marzo 2026: ¿Qué carros no salen el lunes en CDMX y Edomex?

El Hoy No Circula del lunes 16 de marzo de 2026 aplica para autos con engomado amarillo, placas 5 y 6 y hologramas 1 y 2 en CDMX y Edomex

Las restricciones del hoy no circula | Reuters

El lunes 16 de marzo de 2026 sí aplica el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México, incluso cuando se trate de un día festivo oficial. Al corte de la actualización más reciente del domingo 15 de marzo, no estaba activada la Fase 1 de contingencia ambiental, por lo que no opera el Doble Hoy No Circula y se mantiene el esquema ordinario para ese día.

La restricción normal del lunes corresponde a los vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, y holograma 1 y 2, en un horario de 5:00 a 22:00 horas. La medida se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX, en 18 municipios conurbados del Edomex, y también en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y la de Santiago Tianguistenco.

La confusión surgió porque la calidad del aire se mantenía mala por ozono en parte del Valle de México, y durante la semana previa ya se habían registrado episodios de contingencia. Sin embargo, la nota más reciente consultada para este domingo 15 de marzo precisa que la CAMe todavía no había decretado una nueva Fase 1, así que el lunes arranca con restricciones habituales y no extraordinarias.

Bajo ese escenario, los automóviles con holograma 0 y 00, así como los vehículos eléctricos e híbridos, sí pueden circular. También están contempladas exenciones para transporte escolar, unidades de seguridad pública y otros vehículos señalados por la autoridad ambiental, mientras que los autos con placas foráneas tienen restricción de 5:00 a 11:00 horas en el esquema referido por la actualización del domingo.

Contingencia ambiental: ¿Qué autos no circulan el lunes 16 de marzo de 2026 y cuáles sí?

Si no hay un cambio de última hora en la calidad del aire, este lunes no circulan los autos con engomado amarillo, placas terminación 5 o 6 y holograma 1 y 2. En cambio, sí libran la restricción los hologramas 0 y 00, además de los eléctricos e híbridos, porque el programa opera en su modalidad normal y no en el esquema extraordinario por contingencia.

También conviene tomar en cuenta que el Hoy No Circula del lunes se mantiene aunque sea feriado, de modo que la recomendación para los conductores es revisar holograma, color de engomado y terminación de placa antes de salir. Si el vehículo es foráneo o entra en alguna categoría especial, la situación puede cambiar según el permiso, la constancia o la exención reconocida por la Sedema.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

El Doble Hoy No Circula se activa cuando la CAMe decreta una contingencia ambiental atmosférica, normalmente en Fase 1, con el objetivo de reducir la exposición de la población al aire contaminado y bajar las emisiones vehiculares. En el programa oficial de la Sedema se establece que, bajo esa fase, dejan de circular el 100% de los hologramas 2, una parte de los hologramas 1 según pares o nones, y hasta el 20% de algunos hologramas 0 y 00 conforme a la terminación de placa.

La razón principal es el ozono, un contaminante que se forma con mayor facilidad cuando hay altas temperaturas, poca nubosidad, radiación solar intensa y vientos débiles. La Sedema explicó que la temporada crítica de ozono suele concentrarse entre febrero y junio, cuando esas condiciones favorecen la formación y acumulación del contaminante en la metrópoli; por eso, en esos episodios, la autoridad endurece las restricciones a la circulación.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

No respetar el Hoy No Circula en 2026 puede costar entre 20 y 30 UMA, es decir, entre 2 mil 346.20 y 3 mil 519.30 pesos, tomando en cuenta que el valor diario de la UMA vigente desde el 1 de febrero de 2026 es de 117.31 pesos, según el INEGI. Además, se advierte que el vehículo puede ser remitido al depósito vehicular.

En el caso mexiquense, circular en día restringido se castiga con 20 UMA, equivalentes a 2 mil 346.20 pesos, mientras que la verificación extemporánea sube a 30 UMA, o 3 mil 519.30 pesos. Por eso, antes de arrancar este lunes 16 de marzo, lo más prudente es confirmar el último corte de CAMe, Sedema y del Índice Aire y Salud, ya que una mala tarde o noche todavía puede modificar el esquema de circulación.

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