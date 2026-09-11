El recuerdo de Félix Fernández: así era Rafa Márquez cuando comenzaba con Atlas

En la sección ‘Del recuerdo de Félix Fernández’, dentro del programa Peloteando de Claro Sports, se revivió una de las primeras etapas de Rafa Márquez como futbolista del Atlas, cuando todavía comenzaba a hacerse un lugar en Primera División. A propósito de su presentación como nuevo técnico de la Selección Mexicana, Félix Fernández recordó un partido de la temporada 1998-99 entre Celaya y Atlas, en el que Márquez se animó a cobrar distintos tiros libres pese a su juventud. El exarquero destacó que desde entonces el defensor mostraba personalidad para asumir responsabilidades dentro del campo, incluso cuando las ejecuciones no terminaban como esperaba.

El recuerdo también incluyó algunos enfrentamientos directos entre Fernández y Márquez, además de la final que Atlas disputó ante Toluca en 1999. Entre bromas, Félix rememoró la intensidad con la que jugaba el entonces defensa rojinegro y el penal que Márquez convirtió en aquella definición por el título. ‘Desde chavito Rafa’, señalaron durante la sección al hablar de su carácter, mientras que Fernández resumió aquella etapa al destacar que el ahora entrenador del Tricolor ya mostraba desde sus primeros años cualidades que después marcarían su trayectoria en el fútbol mexicano y europeo.

Te puede interesar: