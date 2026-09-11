Thomas Ceccon, campeón olímpico, comparte sus secretos con nadadores mexicanos

Thomas Ceccon llegó a México para ofrecer clínicas y hablar de su experiencia con niños y jóvenes nadadores en las Acuáticas de Nelson Vargas

Thomas Ceccon inspira a las nuevas generaciones | Reuters

Fue campeón olímpico juvenil en Buenos Aires 2018, medallista de oro olímpico de 100 metros dorso en Paris 2024, campeón mundial de 50 metros mariposa en Fukuoka 2023 y de 100 metros dorso en Budapest 2022, donde estableció el récord mundial de 51.60 segundos, aún vigente; monarca de Italia y múltiple campeón de Europa. Es el superastro Thomas Ceccon, quien se encuentra en México para ofrecer clínicas y hablar de su experiencia con niños y jóvenes nadadores en las Acuáticas de Nelson Vargas. Tras compartir sus conocimientos, el multimedallista italiano, con participación en dos Juegos Olímpicos y que se prepara para Los Angeles 2028, aceptó haber conseguido todo en su carrera, pero aún tiene hambre de ganar más cosas.

“En mi opinión, ya está completa, porque mi sueño era ganarlo todo. Así que básicamente no ha terminado, pero ya hice lo que quería hacer. Todavía hay algo por lograr. Por supuesto, una segunda medalla de oro olímpica, algunos campeonatos más como el de piscina corta, piscina larga y diferentes estilos. Así que todavía hay mucho más por lograr, pero mi objetivo era ganar una medalla olímpica y lo hice. Así que podría terminar mi carrera mañana y estaría feliz con eso”.

El nadador de 25 años explicó que esta es su primera vez en México, lo cual aprovecha para entrenar en altura. La semana pasada estuvo en una competencia en Querétaro, a lo cual intenta sacar el máximo provecho.

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“Siempre entreno en altitud un par de veces al año. Este es un buen campamento de entrenamiento para mí, porque sí estoy entrenando aquí, estamos a 2,200 metros. Es bastante alto y puedo sentir la sensación de estar cansado, como si estuviera a un nivel normal”.

Thomas Ceccon es conocido también en el mundo del modelaje, pues ha participado en colaboraciones en desfiles de moda y revistas para distintas marcas.

“Es divertido hacerlo de vez en cuando. Por supuesto, mi actividad principal es la natación, al cien por ciento. Pero a veces es algo diferente. Puedes ir, por ejemplo, a la semana de la moda. Es diferente y divertido porque puedes conocer a otras personas fuera de la natación. A veces rompe la rutina diaria, lo cual está bien para mí. Sí, me gusta, pero solo de vez en cuando”.

Ceccon, que recibe apoyo gubernamental al entrenar en el ejército italiano, dijo admirar a otros nadadores y reconoció que el mejor del mundo en la actualidad es el francés Léon Marchand, pero afirmó sin duda que el más grande de todos es Michael Phelps.

Sobre sus expectativas para los Juegos Olímpicos 2028, mencionó que prefiere tomar las cosas con calma y no hacer ninguna predicción hasta que llegue el momento.

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