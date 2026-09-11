Peloteando, en vivo | Viernes 11 de septiembre

La actualidad deportiva pasa por la Selección Mexicana, la Liga MX, la Champions League y el automovilismo en la emisión de este viernes

Peloteando, el morning show deportivo de Claro Sports, llega este viernes 11 de septiembre con una mesa cargada de fútbol nacional e internacional. El programa analizará la presentación de Rafael Márquez como nuevo director técnico de la Selección Mexicana, el inicio de su etapa al frente del Tricolor y los primeros retos que tendrá en el nuevo proceso.

También habrá espacio para revisar lo ocurrido en el Pumas vs León y comenzar a calentar la jornada 8 del Apertura 2026, una fecha marcada por dos de las rivalidades principales del fútbol mexicano: el Clásico Joven entre Cruz Azul y América y el Clásico Regio entre Monterrey y Tigres, partidos que concentrarán buena parte de la atención del fin de semana.

La agenda se completa con el repaso de los resultados de la Champions League y toda la información alrededor del GP de Madrid. Sigue la conversación, el análisis y las noticias deportivas de este viernes en Peloteando, por Claro Sports.

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