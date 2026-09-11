Tigres enfrenta su primer Clásico sin Gignac y Gorriarán sentencia: “No va a haber otro igual”

Tras la ausencia histórica de Gignac, Tigres visita a Monterrey en el Clásico Regio 143; Fernando Gorriarán confía en que el equipo podrá revertir su mal inicio.

El Clásico Regio 143 entre Monterrey y Tigres pasará a la historia como el primero de una nueva era sin André-Pierre Gignac, una ausencia que también se siente dentro del vestuario de los felinos y que Fernando Gorriarán reconoció será imposible de reemplazar de la misma manera.

“Es difícil porque no va a haber otro igual, André. Eso no no hay duda, y no está en tela de juicio, sin duda que es muy importante, y fue muy importante para para nosotros, para el club, para el fútbol mexicano, para todos. Es difícil no llegar mañana y no poder estar con él en lo que significa el partido para para lo que es él para Tigres”, señaló el capitán auriazul ante los medios.

Gignac quedó fuera de los planes deportivos de Tigres para el Apertura 2026 y no fue registrado para disputar el torneo, por lo que el duelo frente a Monterrey marcará el primer Clásico Regio sin el máximo goleador histórico de los felinos después de más de una década.

Gorriarán reconoce que Tigres perdió a sus grandes líderes

La ausencia del francés forma parte de una transformación mucho más profunda dentro del vestuario.

Gorriarán recordó que durante los últimos años Tigres perdió a varios de los futbolistas que encabezaron la época más exitosa en la historia del club, aunque todavía cuenta con Nahuel Guzmán como uno de sus principales referentes.

“Teniendo a Nahuel, que también es una de las leyendas. Anteriormente se fueron otros líderes, no va a estar André, no va a estar Guido. Ya en su tiempo también no estuvo Rafa. Se han ido nombres muy pesados, y creo que que hemos podido responder a medida de lo de de que han pasado los clásicos, y esta no va a ser la excepción”, destacó.

Gignac, Guido Pizarro y Rafael Carioca fueron piezas importantes de una generación que transformó la historia reciente de Tigres.

Ahora el liderazgo recae en otros futbolistas y Gorriarán, como capitán, tendrá una responsabilidad especial durante el proceso de renovación.

Tigres jugará su primer Clásico Regio de la era post Gignac

La ausencia del francés tendrá todavía mayor significado por el rival, Gignac terminó convertido en uno de los grandes protagonistas históricos del Clásico Regio y dejó una marca difícil de alcanzar: 15 goles en 33 partidos frente a Monterrey, que lo colocaron como máximo anotador de la rivalidad.

Incluso su último gol con Tigres llegó precisamente en un Clásico, el rancés marcó al minuto 91 para conseguir la victoria 1-0 sobre Rayados en la edición 142, disputada en el Estadio Universitario.

Ahora Tigres tendrá que enfrentar por primera vez al Monterrey sin su máximo referente ofensivo de los últimos años.

Gorriarán advierte a Rayados: “Somos Tigres”

El presente tampoco favorece a los felinos, Tigres solamente ha conseguido una victoria después de siete jornadas del Apertura 2026 y suma seis puntos de 21 posibles, mientras Monterrey afrontará el encuentro como local en el Estadio BBVA.

Gorriarán, sin embargo, rechazó que el equipo pueda darse por vencido antes de disputar el partido.

“Vamos a ir a jugar una cancha muy complicada, contra un gran rival, que quizá está viviendo un buen momento. Pero somos Tigres y nunca hay que darnos por muertos. Sabemos la lo que es Tigres, lo que es la institución, lo que es el plantel”, destacó.

La situación convierte al Clásico Regio en una oportunidad para cambiar el estado de ánimo de los felinos.

Tigres busca que el Clásico sea el comienzo de su reacción

El equipo de Víctor Manuel Vucetich se ha mantenido en la parte baja de la clasificación durante el comienzo del torneo y necesita sumar puntos para comenzar a recuperar posiciones.

Para Gorriarán, una victoria frente a Rayados podría convertirse en el punto de partida.

“Tengo plena confianza y mucha ilusión en en poder revertir esta situación, al igual que todos mis compañeros, y ojalá que mañana sea el primer paso para volver a ilusionarnos todos”, apuntó.

Tigres visitará a Monterrey el sábado 12 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio BBVA, en la edición 143 del Clásico Regio.

Será un partido diferente, por primera vez en más de una década, Tigres llegará al Clásico sin Gignac. Y mientras comienza la búsqueda de nuevos referentes, Gorriarán reconoce algo que dentro del vestuario tienen claro: otro André no habrá.

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