Pablo Peirano, sin filtros: Bucaramanga en el radar y la verdad sobre Santa Fe

El timonel uruguayo llevó al cuadro ‘Cardenal’ a la final de la Liga BetPlay 2025-I, pero cayó precisamente ante el elenco santandereano.

Pablo Peirano, en un entrenamiento. – @SantaFe

Pablo Peirano quedó con un sinsabor en el fútbol colombiano. El timonel uruguayo perdió la final de la Liga BetPlay 2025-I cuando dirigía a Santa Fe ante Atlético Bucaramanga, a inicios del 2026 saló del cuadro bogotano, después de fracasar en la fase II previa de la Copa Libertadores con el ‘León’. Sobre esta situación y su futuro, el estratega habló recientemente.

¿Lo han llamado de Colombia?

“Después del trabajo hecho en Nacional (de Uruguay) y de lo hecho en Colombia nos han llamado, lo que hicimos en Santa Fe que fue una buena referencia, 3 equipos nos han llamado: Deportivo Cali en su momento, Jaguares fue otro y después otro más, pero no lo puedo nombrar, porque no han definido la situación. Pero esos han preguntado. Bucaramanga ha preguntado por nuestro trabajo, pero otros equipos han preguntado por nuestros servicios”, aseguró.

¿Santa Fe se comunicó? ¿Volvería a Santa Fe?

“Santa Fe no me ha llamado, en estos momentos tienen técnico que está trabajando. La relación con Eduardo (Méndez) es buena, de respeto y de trabajo. El club estaba de una manera, junto con él y con los jugadores lo tratamos de encaminar difícil en lo deportivo y lo económico. Intentamos darle una forma y nos quedó buena relación con el Presidente”, señaló.

“Siempre y cuando los tiempos coincidan, mi carrera continúa, uno va viendo opciones de trabajo. Muchas veces coincide en que tengas equipo o no, o ciertos temas personales lo pueden llevar o no a tomar decisiones. Si todo coincide sí llegaría”, reseñó en diálogo con el VBAR Caracol.

El rendimiento de Santa Fe en Copa Libertadores

“Peñarol se cerró bien, Santa Fe buscó por todos los medios y opciones para convertir y Peñarol hizo un partido inteligente, más largo. Bueno, con una opción de pase largo se metió en el partido. Todos los partidos de Copa son difíciles, están los mejores en la competencia. Cada equipo va a representar la historia que le corresponde. A todos los equipos de Sudamérica le corresponde”.

El bajo rendimiento de los clubes colombianos

“No son todos, no se puede generalizar. La competencia es alta y la exigencia también. No se compite en Copa igual, de la manera que se compite en el fútbol colombiano. Son otros tipos de partidos, los que se dan; hay temas físicas también como el físico. Pero la Copa tiene otro roce, más contactos, más fuerzas para competir, se necesitan jugadores fuertes en todos los sentidos. Hay que jugar por todos los puntos afuera. Las localías pesan”

¿Qué tan cerca está del Bucaramanga?

“Todos los equipos que llaman nos preguntan por nuestro estilo de trabajo y les explicamos todos estos temas. La posibilidad de trabajar en Bucaramanga se puede dar, estamos sin equipo y si podemos llegar a un gran equipo lo haremos“, puntualizó Pablo Peirano.

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