Chivas vs Puebla en vivo: el Guadalajara se va al descanso con la ventaja de dos goles

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Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre las Chivas y Puebla en el Estadio Akron, en duelo correspondiente a la jornada 15 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, donde el Rebaño Sagrado, líder de la competencia, busca reencontrarse con la victoria tras el descalabro sufrido la semana anterior frente a Tigres.