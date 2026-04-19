Chivas vs Puebla en vivo: el Guadalajara se va al descanso con la ventaja de dos goles
No te pierdas un solo detalle del partido, donde el líder busca reencontrarse con la victoria tras el descalabro en la fecha anterior
Se acaba el primer tiempo del Chivas vs Puebla en el Akron
MIN 45 +5 | Chivas 2-0 Puebla: Se da el silbatazo final de César Arturo Ramos Palazuelos, y el Guadalajara se va al descanso con una ventaja de dos goles sobre el Puebla.
Puebla deja escapar una oportunidad para reducir la diferencia
MIN 45 +4 | Chivas 2-0 Puebla: Después de un gran desdoble por el costado de la izquierda y tras agarrar mal parado al Guadalajara, pero Iker Moreno no hizo el pase adecuado para sacarle provecho al contragolpe
MIN 45 +2 | Chivas 2-0 Puebla: El Rebaño parece bajar las revoluciones para tomar un respira con una ventaja cómoda en el Estadio Akron; mientras que el Puebla ha dejado de atacar por los costado como lo venía haciendo
MIN 45 | Chivas 2-0 Puebla: Se agregan cinco minutos más a este primer tiempo, donde las Chivas tienen una ventaja importante para irse al descanso
MIN 42 | Chivas 2-0 Puebla: El Guadalajara es un vendaval por la banda izquierda, ahora con un nuevo centro de Bryan González buscando a La Hormiga, pero el centro delantero se quedó corto en el servicio, por lo que se volvió a salvar el Puebla
¡CERCAAAAA!
MIN 41 | Chivas 2-0 Puebla: Efraín cobró con un gran disparo de zurda, pero la pelota fue rechazada por el guardameta… pero el silbante no dio el tiro de esquina a favor de los Rojiblancos
Nuevo tiro libre peligroso para las Chivas
MIN 40 | Chivas 2-0 Puebla: Brian Gutiérrez fue atropellado por un rival a la altura de la media luna y Chivas tiene un nuevo tiro libre peligroso…
¡Huuuuuy!
MIN 39 | Chivas 2-0 Puebla: Otra buena jugada del Rebaño, con un centro pasado a segundo poste, Alvarado recentró con la cabeza, pero nadie llegó para cerrar la pinza a segundo poste, ya que Nico Díaz despejó el balón
MIN 37 | Chivas 2-0 Puebla: El Guadalajara tuvo un nuevo tiro libre cobrado Efraín, pero la barrera rechazó el peligro con la cabeza
MIN 35 | Chivas 2-0 Puebla: El Piojo Alvarado hizo la finta frente a la barrera para el disparo de Álvarez, pero la pelota se fue por encima del arco de Ricardo Gutiérrez
MIN 34 | Chivas 2-0 Puebla: Efraín Álvarez recibe una falta en los linderos del área, por lo que el Rebaño tiene un tiro libre directo peligroso
MIN 30 | Chivas 2-0 Puebla: Owen González avanzó por la banda derecha, mandó un centro retrasado, pero Emiliano Gómez no hace un buen contacto y deja escapar una oportunidad importante para los poblanos
MIN 28 | Chivas 2-0 Puebla: Los poblanos intentaron hacer daño, pero mandó un centro pasado que no pudo poner en aprietos a la zaga rojiblanca
¡GOOOOOOL de las Chivas!
MIN 26 | Chivas 2-0 Puebla: Llegó la recompensa del Rebaño Sagrado, desde tres-cuartos de cancha por el costado derecho, Brian Gutiérrez mandó un centro pasado, donde cerró Ricardo Marín con un cabezazo al poste más lejano para poner el 2-0 parcial.
MIN 24 | Chivas 1-0 Puebla: Respondió el Guadalajara con un disparo de media distancia, pues con un tiro desde la media luna, la pelota terminó en las gradas del Estadio Akron
¡Se salvan las Chivas!
MIN 24 | Chivas 1-0 Puebla: Gran desdoble de La Franja por la izquierda, con un centro raso de Monárrez, pero el Tala Rangel se lanzó para desviar la pelota, por lo que el balón se le fue entre las piernas de Pedro Alexi Canelo, quien no pudo empujar la redonda para poner el 1-1
MIN 22 | Chivas 1-0 Puebla: El Rebaño insiste en irse al frente, ahora con un pase de Brian Gutiérrez a La Hormiga González, pero la cobertura de la defensa fue mucho mejor al evitar que el disparo del líder de goleo causara mayor peligro.
¡Golazo de las Chivas!
MIN 19 | Chivas 1-0 Puebla: Efraín Álvarez levantó la pelota en el área para Bryan González, quien se aventó hacia adelante para mandar un tiro-centro, pero la pelota techó al portero rival, quien poco pudo hacer para sacar la pelota de su portería.
El Guadalajara vuelve a tocar la puerta
MIN 17 | Chivas 0-0 Puebla: Brian Gutiérrez se conectó con La Hormiga, pero una buena barrida en defensa evitó que cayera la anotación del Rebaño Sagrado
Cambio en Puebla por lesión de Kevin Velasco
MIN 16 | Chivas 2-0 Puebla: Sale Kevin Velasco e ingresa Owen González
¡Cerca las Chivas!
MIN 15 | Chivas 0-0 Puebla: Con un gran pase de tres dedos buscaron a La Hormiga González, pero el delantero del Rebaño no logró contactar el balón pese a barrerse para empujar el esférico. Con lo que el Rebaño tuvo una buena acción de peligro.
MIN 11 | Chivas 0-0 Puebla: El Rebaño atacó por el costado de la izquierda con un centro al corazón del área, buscando a Ricardo Marín, pero el guardameta se anticipó con un puñetazo, pero se llevó la peor parte al chocar con su rival, quien le sacó el aire
¡Lesión en Puebla!
MIN 09 | Chivas 0-0 Puebla: Tras un pase largo por el costado de la derecha, Kevin Velasco corrió por el balón, pero sintió un ‘pinchazo’ en una extremidad, por lo que no siguió corriendo y es atendido en la cancha y abandonará el terreno de juego en camilla. Se viene el primer cambio del partido
MIN 08 | Chivas 0-0 Puebla: Se reanudan las acciones, el dolor no pasó a mayores y el Videoarbitraje no se hizo presente en esta jugada. Por lo que todo se mantiene igual y Diego Campillo ya está de regresó en el campo
¡Ojito, duro pisotón a Diego Campillo!
MIN 06 | Chivas 0-0 Puebla: El defensa Diego Campillo recibió un pisotón por parte de Pedro Alexis Canelo a la altura del tobillo, por lo que se es atendido por el cuerpo médico del Rebaño Sagrado. De momento no hay revisión en el VAR
¡Chivas presiona!
MIN 03 | Chivas 0-0 Puebla: Las Chivas buscan responder de inmediato con La Hormiga, quien encara directo a portería pero la jugada no genera peligro y todo se mantiene sin goles. Buen inicio de ambos equipos que ya están mandando avisos.
Primer aviso del Puebla
MIN 02 | Chivas 0-0 Puebla: ¡PRIMERA OPORTUNIDAD! La Franja no se deja intimidar y en la primera oportunidad que tiene Organista prueba suerte con un tiro a portería, pero se va por el costado de la meta rojiblanca.
¡Todo listo para que ruede el balón!
Chivas busca mantenerse en el liderato del torneo, mientras que Puebla busca arriuinarles el momento y dar una campanada para intentar meterse a Liguilla. ¡RUEDA EL BALÓN EN EL ESTADIO AKRON!
Liga MX: alineaciones del Chivas vs Puebla para la jornada 15, al momento
Chivas: Tala Rangel; José Castillo, Bryan González, Diego Campillo; Luis Romo, Efraín Álvarez, Brian Gutiérrez, Daniel Aguirre; Ricardo Marín, Roberto Alvarado, Armando González.
Puebla: Ricardo Gutiérrez; Juan Vargas, Nicolás Díaz, Eduardo Navarro; Fernando Monárrez, Iker Moreno, Alonso Ramírez, Alejandro Organista, Kevin Velasco; Emiliano Gómez, Pedro Alexis Canelo.
Clausura 2026: horario del partido Chivas vs Puebla, hoy 18 de abril de 2026
El partido entre el Rebaño y La Franja está pactado para que se lleve a cabo este sábado 18 de abril en el Estadio Akron, en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.
¿Dónde ver en vivo el Chivas vs Puebla? Canales de TV y transmisión streaming
Si no te quieres perder un solo detalle del compromiso, puedes seguir el minuto a minuto de este compromiso a través de Claro Sports, ya que solo se podrá ver por Prime, por lo que es necesario tener una cuenta activa y una suscripción de pago.
Antecedentes del Chivas vs Puebla y últimos resultados en la Liga MX
En la historia de los torneos cortos, Chivas y Puebla se han visto las caras en 57 ocasiones. Los rojiblancos suman 23 victorias por 13 de los poblanos y 21 empates. En sus últimos cinco compromisos, los de Guadalajara tienen la balanza a su favor.
Puebla 0-2 Chivas | Jornada 11 | Apertura 2025
Chivas 1-0 Puebla | Jornada 16 | Clausura 2025
Puebla 1-0 Chivas | Jornada 14 | Apertura 2024
Chivas 3-2 Puebla | Jornada 14 | Clausura 2024
Puebla 0-2 Chivas | Jornada 13 | Apertura 2023
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?
De acuerdo con la casa de apuestas Caliente.mx, las Chivas son las favoritas para quedarse con la victoria al tener un momio de -385, por lo que en caso de apostar mil pesos, se podría tener una ganancia de mil 260 pesos. Por su parte, Puebla tiene un momio de +1100 y en caso de ir por ellos con la misma operación, se obtendría una ganancia de hasta 12 mil pesos.
El empate también dejaría buenos dividendos por tener un momio de +460, por lo que en caso de apostar mil pesos por un marcador igualado, se podría tener una ganancia de hasta cinco mil 600 pesos mexicanos.
¡Bienvenidos!
Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre las Chivas y Puebla en el Estadio Akron, en duelo correspondiente a la jornada 15 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, donde el Rebaño Sagrado, líder de la competencia, busca reencontrarse con la victoria tras el descalabro sufrido la semana anterior frente a Tigres.