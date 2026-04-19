Jon Rahm no suelta el liderato en el LIV Golf Mexico City 2026 y apunta a su segunda victoria

El equipo Legion XIII tampoco suelta la cima al tener una gran ventaja de golpes sobre su seguidor más cercano

Jon Rahm se mantiene en la cima de la clasificación en México | Reuters

Se terminó la tercera ronda del LIV Golf Mexico City 2026, donde el golfista español Jon Rahm se mantiene como líder de la competencia al repetir la tarjeta de -4 que obtuvo ayer, por lo que se mantiene en la cima de la clasificación con 14 golpes bajo par, aunque de cerca le sigue su compañero de equipo en Legion XVII Tyrrell Hatton.

Rahmbo mostró el mismo nivel que el viernes en el Club de Golf Chapultepec, cumpliendo con el primer hoyo y consiguiendo su primer birdie del día. Sin embargo, mostró un poco de complicaciones en el quinto al conseguir un doble bogey, luego de caer en una zona de penalización que le salió caro al final.

En los siguientes agujeros cumplió con sus respectivos golpes de par; hasta que en el 11 y 12 se reencontró con el birdie para sumar su tercero del día de los seis conseguidos. El León de Barrika pudo haber sumado cuatro birdies en el cierre de su participación en el hoyo 15, 16 y 17, pero en el 18 tuvo problemas en el putt, ya que la pelota se fue apenas por un costado, por lo que tuvo que completar la jornada con el par.

Con una tarjeta de -4 golpes, Jon Rahm sumó 67 golpes en esta tercera ronda del LIV Golf Mexico City 2026, por lo que tiene una tarjeta total de -14 que lo tiene como líder de la competencia en el país. De cerca le sigue su compañero de equipo Tyrrell Hatton con un acumulado de -12. El tercer lugar está empatado con Branden Grace y Tom McKibbin (también de Legion XVIII) con -11.

Los golfistas mexicanos también tuvieron actividad en este día con el equipo de Torque GC. El mejor posicionado es Carlos Ortiz en el vigésimo segundo lugar al terminar con una tarjeta de -2 y un total de -4.

Por su parte, Abraham Ancer está en la vigésima sexta posición con un total de -3, luego de terminar con una tarjeta even en esta tercera ronda del LIV Golf Mexico City 2026 por terminar con los 71 golpes que se tienen determinados en el field de Club de Golf Chapultepec.

En cuanto a equipos se refiere, Legion XVIII se mantiene en la cima con un total de 28 bajo par, tras acumular en las tres primeras rondas tarjetas de -9, -16 y -13, gracias a la actuación de Rahmbo, Tyrrell Hatton, Tom McKibbin y Caleb Surratt, quienes han tenido una buena actuación en el país.

Con la actividad de este día, Jon Rahm apunta a su segunda victoria en el año, luego de salir triunfante en Hong Kong, por lo que busca amarrar la cuarta ronda con una buena actuación para no verse superado por sus más cercanos perseguidores.

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