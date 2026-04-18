Rafa Márquez revive viejas historias antes del partido de leyendas México vs Brasil

Leyendas de México y Brasil destacan el valor del Azteca, el reencuentro y la emoción de volver a competir en un duelo que revive la historia rumbo al Mundial 2026

El partido de leyendas entre México y Brasil en el Estadio Azteca no solo reunirá a futbolistas que marcaron una época, también pondrá en el centro la memoria de dos selecciones que han protagonizado capítulos importantes en la historia del juego. A unas semanas del Mundial 2026, el encuentro aparece como una antesala cargada de nostalgia, figuras reconocibles y recuerdos que siguen vivos tanto para los protagonistas como para la afición.

Las declaraciones previas dejaron claro que el evento va más allá de una exhibición. En los testimonios de brasileños y mexicanos aparecen el orgullo de volver a vestir la camiseta nacional, el peso simbólico del Azteca, el reencuentro entre excompañeros y el deseo de ofrecer un espectáculo digno del escenario. Todo, con la conciencia de que el físico ya no es el mismo, pero con la competitividad intacta.

Volver a competir y representar a su país

Julio César dejó claro que regresar a la cancha con Brasil conserva un valor especial, incluso después del retiro. El exportero explicó que reencontrarse con excompañeros y rivales devuelve sensaciones que marcaron su carrera y resumió el espíritu del grupo con una idea directa: “Es siempre un placer tener la oportunidad de vestir la camiseta de Brasil, de reencontrar a los amigos y de encontrar a jugadores contra los que tuve la oportunidad de competir cuando jugábamos profesionalmente. Agradezco a la Confederación Brasileña de Fútbol por esta oportunidad tan linda. Esperamos que mañana podamos hacer un partido muy lindo para que todos los aficionados al fútbol, que seguramente nos echan de menos, puedan disfrutarlo”.

Miguel Layún llevó ese sentimiento al terreno de la competencia y del vínculo con la gente. El exseleccionado mexicano subrayó que el evento devuelve emociones que solo aparecen dentro de una cancha: “Creo que es un evento que vale mucho la pena en el sentido de que nos permite a todos los que ya no competimos, que es lo que más se echa de menos a nivel personal, el poder estar parado en una cancha, competir y sentir esa adrenalina y esas emociones. Por otro lado, permite a la gente reconectar con los ídolos que tuvieron a lo largo de muchísimos años en un formato que, si bien vamos a disfrutar, también querremos ganar”. La frase resume bien el tono del encuentro: nostalgia, sí, pero también deseo de competir.

El Azteca como escenario de memoria

El peso del Estadio Azteca apareció una y otra vez en la conferencia, sobre todo del lado brasileño. Para Julio César, hablar de este inmueble es remitir de inmediato a la selección de 1970, la referencia máxima para muchas generaciones en Brasil. “En Brasil siempre hablamos de la selección de 1970, que para nosotros fue la mejor selección de todos los tiempos. Hoy tenemos como nuestro entrenador a Jairzinho, el ‘Huracán’, y hoy durante la comida tuve la oportunidad de preguntarle muchas cosas sobre aquel mundial. Seguramente fue un estadio lleno y un ambiente que hizo a esa selección la que recordaremos toda la vida”, señaló.

Edmilson también colocó al Azteca en un plano personal. Para él, pisarlo representa cerrar una historia que nació en casa, junto a los relatos de su padre sobre Pelé y el Santos. “El Estadio Azteca para mí es fantástico. Yo nací en el 76 y me acuerdo de que mi padre era aficionado del Santos de Brasil y siempre me hablaba de que tenía que ser del Santos por Pelé. Siempre tuve en mi cabeza que algún día jugaría en este estadio y mañana voy a cumplirlo”. En ese mismo sentido, Andrés Guardado dimensionó el valor simbólico del inmueble con una comparación de alcance mundial: “Con todo mi respeto a los míticos estadios del mundo, creo que ninguno tiene el aura especial del Estadio Azteca, donde se coronaron campeones del mundo tanto Pelé como Maradona. Eso ningún otro estadio lo tiene”.

Reencuentros, admiración y viejas sociedades

El partido también funciona como punto de reunión para generaciones que compartieron vestidor o se enfrentaron en grandes escenarios. Edmilson aprovechó la previa para recordar su relación con Rafa Márquez en el Barcelona y describirlo con una imagen muy precisa: “Jugué cuatro años con Rafa en el Barça. Él era el tipo que corría menos y se cansaba menos, ¡yo corría por él porque es muy inteligente! No necesitaba salir corriendo por todas partes; era un maestro en la defensa que sabía tener el tiempo justo para defender, para atacar y encontrar a los compañeros. Reencontrarme con Rafa y con todos los amigos es muy bueno”.

Guardado, por su parte, habló desde el lugar del admirador que terminó compartiendo espacio con figuras a las que veía como referencia. “Soy de los últimos que se retiraron y me siento como el joven del grupo. Estoy disfrutando mucho, como cuando viví mi primer mundial; literalmente estoy volviendo a compartir vestidor con mis ídolos. Tengo una ilusión enorme de poder estar en la misma cancha que grandes figuras de la selección brasileña, especialmente Djalminha, quien fue figura del Deportivo de La Coruña, el primer equipo donde yo llegué a Europa”. Su testimonio le da otra dimensión al encuentro: no solo reúne carreras brillantes, también cruza generaciones de admiración mutua.

Un espectáculo con ambiente de Mundial

Rafa Márquez enmarcó el duelo como una celebración y como un anticipo de lo que vivirá el país con la Copa del Mundo. El excapitán mexicano recordó la final de la Confederaciones de 1999 y puso el foco en la experiencia para el público: “Es un privilegio poder enfrentar a una gran selección y recordar aquella final de la Copa Confederaciones que se jugó aquí en el 99. Esperamos que esto sea una fiesta; es un preámbulo de lo que se vivirá en unos meses con el Mundial en un estadio mítico para nosotros. Ojalá la gente que venga se la pase bien y disfrute; nosotros intentaremos hacer nuestro esfuerzo a nuestro nivel, que ya no es el mismo de antes, para dar un espectáculo”.

La idea del fútbol como entretenimiento también apareció con fuerza en la voz de Layún, quien dejó una reflexión que conecta con el sentido del evento: “Sigo creyendo que el fútbol es entretenimiento; de repente perdemos ese foco y ojalá que este evento permita que la gente mañana vaya a vivir un buen momento”. A esa visión se sumó Guardado al hablar del ejemplo que pueden dar estas leyendas en la antesala del Mundial: “Espero que la gente se lo pase bien. Este deporte es tan bonito que podemos dar ejemplo para las generaciones nuevas sobre los muchos valores que lo envuelven. Sobre todo, queremos que se empiece a vivir esta euforia mundialista de cara a lo que se vendrá el próximo verano”.

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