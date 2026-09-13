Gran Premio de España F1 2026, en directo: Checo Pérez abandona la carrera

Sigue el Gran Premio de España 2026 desde el circuito de Madring

La Fórmula 1 está lista para escribir el primer capítulo de su historia en el Madring. El Gran Premio de España 2026 se disputa este domingo 13 de septiembre en el nuevo circuito de Madrid, con Lando Norris al frente de la parrilla después de arrebatarle la pole position a Mercedes en una clasificación definida por apenas 11 milésimas.

La carrera también tendrá la atención puesta en Sergio ‘Checo’ Pérez, quien partirá desde la posición 19 con Cadillac. El mexicano confía en recuperar terreno después de trabajar durante el fin de semana con una configuración enfocada en el ritmo de carrera, mientras Norris, Kimi Antonelli y Max Verstappen encabezarán la batalla por la victoria.