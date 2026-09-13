Gran Premio de España F1 2026, en directo: Checo Pérez abandona la carrera
Sigue en directo la carrera de la F1 desde el nuevo circuito del Madring: resultado al momento
Vuelta 46/57 | En la punta también hay problemas. El aire sucio de Leclerc ha metido en serios problemas a Antonelli. El italiano ya tiene en sus neumáticos traseros a Verstappen y Norris, todos peleando por tomar el liderato cuando el monegasco pase a pits.
Vuelta 46/57 | ¡LA BATALLA POR LOS PUNTOS ESTÁ EN LLAMA! Se forma un tren de caos entre Bortoleto, que no ha pasado, Colapinto y Piastri, que pelean por la octava posición. El australiano ataca constantemente al argentino, pero ha hecho una gran defensa. pelea intensa y de alto riesgo en el Madring.
Vuelta 44/57 | Ya son seis décimas entre Norris y Verstappen. La pelea por el P2 se enciende, considerando que Lercerc deberá pasar a boxes en algún momento.
Vuelta 41/57 | Momentos de calma en el Madring. Leclerc sigue alargando su stint con el compuesto duro y Norris está cada vez más cerca de Verstappen por la tercera posición.
Vuelta 35/57 | Russell pasa a Lawson y queda a 29 segundos de Lando Norris. El piloto de Mercedes no está contento con la estrategia de su equipo.
Vuelta 33/57 | Cadillac llama a Checo a boxes para retirar el auto tras los problemas en al unidad de potencia.
Vuelta 33/57 | El Cadillac de Checo Pérez ha pedido ritmo. El mexicano esperaba mantenerse cerca de Bearman y Tsunoda, quienes no han parado, para regresar al 15° puesto. Sin embargo, ya está fuera de la ventana para recuperar la posición y pierde un lugar más contra Fernando Alonso con el compuesto blando. La fiabilidad del monoplaza vuelve a castigar un gran inicio de carrera.
Vuelta 29/57 | George Russel pasa a pits y Norris gana la cuarta posición. El británico sale sexto, detrás de Liam Lawson.
Vuelta 27/57 | La batalla del momento es entre Lando Norris y George Russell. El Mercedes defiende la cuarta posición ante el campeón mundial, que parecía tener la victoria en sus manos antes del abandono de Lance Stroll.
Vuelta 27/57 | Mercedes advierte a Antonelli sobre los límites de pista. El italiano ya tuvo dos incidencias y podría enfrentar una sanción. Leclerc se mantiene cómodo en la punta, esperando un nuevo safety car para hacer su parada, y Verstappen acecha desde el tercer lugar.
Vuelta 26/57 | Carlos Sainz entra a boxes, cumple su sanción por el contacto con Alonso y sale a 20 segundos de Bottas en el fondo de la parrilla. Checo Pérez sube a 17°.
Vuelta 25/57 | “El volante se siente raro”, Antonelli reporta problemas con su monoplaza.
Vuelta 22/57 | Antonelli ha perdido ritmo en la batalla con Leclerc y ya está a más de tres segundos de Leclerc. Detrás, Verstappen está cada vez más cerca del italiano.
Vuelta 18/57 | La FIA confirma una investigación por el incidente entre Alonso y Sainz. Mientras tanto, Mercedes le pide a Antonelli cuidar los neumáticos: no necesita completar el adelantamiento sobre Leclerc en pista, tiene siete segundos sobre Verstappen, y el equipo confía en que el compuesto duro llegue hasta la bandera a cuadros.
Vuelta 17/57 | Leclerc es el nuevo líder, aunque es el único de los candidatos que todavía no ha pasado por pits. Checo marcha 18° tras su parada, pero aún faltan las detenciones de varios de sus rivales directos.
¡CRISIS EN MCLAREN!
Vuelta 16/57 | Todo lo que podía salir mal, salió mal para el equipo Papaya. Se levantó el VSC, pero McLaren mantuvo la llamada de Norris a boxes y lo hizo parar ya con bandera verde. La detención fue desastrosa: un problema con el neumático delantero derecho alargó el pit stop hasta los 10 segundos y permitió que Leclerc, Antonelli, Russell y Verstappen lo superaran. Norris cayó hasta la quinta posición.
Vuelta 15/57 | Con la parada en pits Checo Pérez sale 19°. Norris y Leclerc no pararon y están 1-2.
¡VIRTUAL SAFETY CAR!
Vuelta 15/57 | Lance Stroll detiene su auto en la zona de escape y se neutraliza la carrera. Antonelli, Verstappen y Russell aprovechan de inmediato para entrar a boxes. Lando Norris ya habia pasado por el pitlane cuando salió el VSC, se le complica la carrera a McLaren. Checo Pérez también pasara a boxes.
Vuelta 13/57 | España no está tratando bien a los suyos. El sábado, Alonso y Sainz quedaron eliminados en la Q1 y ahora protagonizan un contacto en plena batalla por la 17° posición. El asturiano no lo puede creer: “Me cerró contra el muro. En la largada chocó con dos pilotos y ahora me mandó contra el muro”. Tensión local en el Madring.
Vuelta 12/57 | El reporte de McLaren que ilusiona a Lando Norris: “Los neumáticos de Antonelli están en peor condición que los tuyos”
Vuelta 12/57 | Lindblad y Piastri protagonizan una lucha intensa por la octava posición. El novato está bajo investigación por ignorar una bandera amarilla.
Vuelta 11/57 | Norris ya tiene más de cinco segundos de ventaja sobre Antonelli. El campeón mundial se está escapando en solitario y apunta a su tercer triunfo en las últimas cuatro carreras.
Vuelta 10/57 | Lawson completa el adelantamiento sobre Colapinto y ya está en P6. Tsunoda se acerca a Checo por el 15° puesto, pero el mexicano mantiene la defensa.
Vuelta 9/57 | Mucho espacio entre los punteros. La batalla más cerrada está por el sexto puesto, con Franco Colapinto defendiéndose de los ataques de Liam Lawson.
Vuelta 7/57 | Lewis Hamilton regresa al pitlane y abandona el Gran Premio de España.
Vuelta 6/57 | Los comisarios investigan un contacto entre Tsunoda y Sainz, los dos pilotos inmediatamente detrás de Checo Pérez.
Vuelta 6/57 | Hamilton reporta problemas de frenos y un flat spot en el neumático delantero derecho. El británico ya cayó hasta la posición 14.
Vuelta 5/57 | El monoplaza de Lewis Hamilton está en graves problemas. El británico no puede controlar el auto en velocidad y ya perdió la posición con Max Verstappen y Charles Leclerc.
Vuelta 4/57 | Desde Red Bull llega la instrucción para que Verstappen devuelva la posición a Lewis Hamilton y evitar una posible sanción por el rebase fuera de la pista. El tetracampeón también deberá dejar pasar a Antonelli, por lo que caerá hasta la cuarta posición. El neerlandés se queja de la decisión “Si me quedaba en el circuito, me retiraba de la carrera”
Vuelta 2/57 | Max Verstappen y Lewis Hamilton intercambian palabras por radio tras su batalla en el arranque. “Estaba fuera de control”, declaró el neerlandés sobre el británico.
Vuelta 2/57 | Checo Pérez ganó dos posiciones en la largada, y ya corre 16° por delante de Yuki Tsunoda. Colapinto también escaló dos lugares y está en séptimo tras superar a Lawson.
Vuelta 1/57 | ¡Defensa perfecta de Lando Norris en la largada! El británico le cierra todos los espacios a Antonelli y lo obliga a cortar las dos chicanas. El italiano sale de la pista en dos ocasiones y regresa en la primera posición, pero tiene que devolverle el liderato al campeón mundial. Verstappen, que superó a Hamilton en la primera curva, con un posible corte de la chicana, aprovecha el caos de Mercedes para arrebatarle el segundo lugar.
Vuelta de formación | Estrategias completamente diferentes en la punta de la parilla. Norris y Antonelli largarán con neumáticos medios en la primera fila. Atrás, Verstappen y Hamilton usarán el compuesto blando para pelear inmediatamente por el liderato, y en la tercera, Leclerc y Russell arrancarán con gomas duras.
Carlos Sainz recibe penalización y largará 20°; Checo gana una posición
Carlos Sainz recibió una penalización en la parrilla para el Gran Premio de España 2026 después de que los comisarios determinaran que obstaculizó a Valtteri Bottas durante la clasificación en el Madring. El piloto de Williams bloqueó al Cadillac en la curva 7 durante los minutos finales de la Q1, cuando Bottas se encontraba en una vuelta rápida. Tras revisar videos a bordo, datos y escuchar a ambos pilotos, los comisarios concluyeron que Sainz impidió innecesariamente el paso del finlandés.
Nueva parrilla de salida
1) Lando Norris | McLaren
2) Kimi Antonelli | Mercedes
3) Max Verstappen | Red Bull
4) Lewis Hamilton | Ferrari
5) Charles Leclerc | Ferrari
6) George Russell | Mercedes
7) Oscar Piastri | McLaren
8) Liam Lawson | Red Bull
9) Franco Colapinto | Alpine
10) Arvid Lindblad | Racing Bulls
11) Nico Hülkenberg | Audi
12) Gabriel Bortoleto | Audi
13) Esteban Ocón | Haas
14) Pierre Gasly | Alpine
15) Yuki Tsunoda | Racing Bulls
16) Alexander Albon | Williams
17) Fernando Alonso | Aston Martin
18) Sergio Pérez | Cadillac
19) Valtteri Bottas | Cadillac
20) Carlos Sainz | Williams
21) Ollie Bearman | Haas
22) Lance Stroll | Aston Martin
¿Quién ganó las Prácticas Libres y la Qualy del Gran Premio de España?
La clasificación tuvo un cierre apretado después de que Mercedes y Ferrari marcaran el ritmo durante buena parte de la sesión. Antonelli llegó a tomar provisionalmente el primer lugar, pero Norris apareció en su último intento para superarlo por apenas 0.011 segundos y conseguir la primera pole position en la historia del nuevo trazado madrileño.
Lewis Hamilton también estuvo en la pelea y llegó a ocupar la primera posición durante la Q3 tras marcar dos sectores morados. Finalmente, el británico terminó cuarto, por delante de Charles Leclerc, George Russell y Oscar Piastri. Checo Pérez quedó eliminado en la Q1 y partirá desde el lugar 19 por delante de su compañero Valtteri Bottas.
Parrilla de salida para el GP de España
1) Lando Norris | McLaren
2) Kimi Antonelli | Mercedes
3) Max Verstappen | Red Bull
4) Lewis Hamilton | Ferrari
5) Charles Leclerc | Ferrari
6) George Russell | Mercedes
7) Oscar Piastri | McLaren
8) Liam Lawson | Red Bull
9) Franco Colapinto | Alpine
10) Arvid Lindblad | Racing Bulls
11) Nico Hülkenberg | Audi
12) Gabriel Bortoleto | Audi
13) Esteban Ocón | Haas
14) Pierre Gasly | Alpine
15) Yuki Tsunoda | Racing Bulls
16) Alexander Albon | Williams
17) Carlos Sainz | Williams
18) Fernando Alonso | Aston Martin
19) Sergio Pérez | Cadillac
20) Valtteri Bottas | Cadillac
21) Ollie Bearman | Haas
22) Lance Stroll | Aston Martin
Sigue el Gran Premio de España 2026 desde el circuito de Madring
La Fórmula 1 está lista para escribir el primer capítulo de su historia en el Madring. El Gran Premio de España 2026 se disputa este domingo 13 de septiembre en el nuevo circuito de Madrid, con Lando Norris al frente de la parrilla después de arrebatarle la pole position a Mercedes en una clasificación definida por apenas 11 milésimas.
La carrera también tendrá la atención puesta en Sergio ‘Checo’ Pérez, quien partirá desde la posición 19 con Cadillac. El mexicano confía en recuperar terreno después de trabajar durante el fin de semana con una configuración enfocada en el ritmo de carrera, mientras Norris, Kimi Antonelli y Max Verstappen encabezarán la batalla por la victoria.
¿A qué hora inicia el Gran Premio de España 2026 hoy 13 de septiembre y quién tiene la Pole?
El Gran Premio de España 2026 iniciará este domingo 13 de septiembre a las 07:00 horas, tiempo del centro de México, desde el circuito de Madring. Lando Norris partirá desde la pole position, acompañado por Kimi Antonelli en la primera fila, mientras Max Verstappen arrancará tercero.
¿Cómo y dónde ver en directo el GP de España F1 2026? Transmisión TV y online
En México, el Gran Premio de España 2026 podrá seguirse en vivo a través de F1 TV, la plataforma oficial de la Fórmula 1. Los suscriptores de sistemas de televisión de paga como Izzi y Sky también cuentan con acceso a la transmisión de la carrera desde el circuito de Madring.