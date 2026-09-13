Kimi Antonelli gana el GP de Madrid y amplía su liderato; Checo Pérez abandona por falla de Cadillac

El italiano suma su octava victoria del año y deja a George Russell a 81 puntos tras 14 fechas

Kimi Antonelli se lleva el Gran Premio de España 2026. | Reuters

Andrea Kimi Antonelli volvió a colocarse en lo más alto del podio. El piloto de Mercedes ganó este domingo el Gran Premio de España 2026 en el Madring, donde obtuvo su octava victoria de la temporada y aumentó su diferencia al frente del Campeonato Mundial de Pilotos. Max Verstappen terminó segundo y Lando Norris completó el podio. El mexicano Sergio Pérez abandonó la carrera.

El italiano cruzó la meta después de 57 vueltas y se convirtió en el primer piloto de Fórmula 1 que gana una carrera en el circuito de Madrid. Antonelli llegó a la fecha con 267 puntos y una diferencia de 66 sobre su compañero George Russell, quien ocupaba el segundo sitio del campeonato.

La carrera comenzó bajo el control de Norris. El campeón del mundo partió desde la pole y defendió el primer puesto ante Antonelli, quien tuvo que devolver la posición después de salir de los límites de la pista durante los primeros metros. Verstappen aprovechó los movimientos en la punta para entrar también en la disputa.

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Norris abrió una diferencia superior a cinco segundos durante el primer tramo, pero el desarrollo de la prueba cambió en la vuelta 15. Lance Stroll detuvo su monoplaza en una zona de escape y provocó un Virtual Safety Car. Antonelli, Verstappen y Russell entraron a boxes de inmediato, mientras que la parada de Norris llegó cuando la carrera ya había regresado a bandera verde.

McLaren perdió más tiempo por un problema con el neumático delantero derecho durante la detención de Norris, que se extendió hasta los 10 segundos. El británico cayó al quinto puesto, detrás de Charles Leclerc, Antonelli, Russell y Verstappen. Leclerc tomó después el primer lugar al permanecer en pista con una estrategia distinta.

Antonelli recuperó el control cuando Ferrari llamó a Leclerc a boxes en la vuelta 48. A partir de ese momento, el piloto de Mercedes contó con pista libre, mientras Verstappen y Norris comenzaron su pelea por el segundo puesto. Con seis vueltas por disputar, menos de un segundo separaba a los tres primeros lugares.

El líder del Mundial tuvo otro momento de riesgo en la vuelta 52, cuando hizo contacto con el muro a la entrada de la curva 7. Mercedes revisó los datos del auto y confirmó que la presión de los neumáticos se mantenía dentro de los parámetros, por lo que Antonelli continuó hasta recibir la bandera a cuadros.

Con el resultado, Antonelli suma su segundo triunfo consecutivo después de ganar en Monza y llega a ocho victorias en 2026. La fecha anterior había dejado al italiano con siete triunfos y 267 puntos, 66 más que Russell. El quinto puesto de su compañero en Madrid eleva ahora la diferencia a 81 unidades.

Resultados del Gran Premio de España 2026

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) | 1:36.030 Max Verstappen (Red Bull) | +4.351 Lando Norris (McLaren) | +0.738 Charles Leclerc (Ferrari) | +24.027 George Russell (Mercedes) | +0.713 Liam Lawson (Red Bull) | +56.917 Franco Colapinto (Alpine) | +7.535 Oscar Piastri (McLaren) | +1.558 Arvid Lindblad (Racing Bulls) | +13.440 Nico Hülkenberg (Audi) | +0.890 Esteban Ocon (Haas) | +3.845 Pierre Gasly (Alpine) | +6.009 Gabriel Bortoleto (Audi) | +7.237 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) | +31.774 Alex Albon (Williams) | +26.049 Oliver Bearman (Haas) | +3.751 Fernando Alonso (Aston Martin) | +41.124 Valtteri Bottas (Cadillac) | +1 vuelta Carlos Sainz (Williams) | DNF Sergio Pérez (Cadillac) | DNF Lance Stroll (Aston Martin) | DNF Lewis Hamilton (Ferrari) | DNF

Checo Pérez abandona por problemas en el Cadillac

Sergio Pérez tampoco pudo completar el Gran Premio de España. El mexicano había ganado dos posiciones durante la primera vuelta y llegó a colocarse en el puesto 16, por delante de Yuki Tsunoda, después de partir desde la parte final de la parrilla.

La carrera de Checo cambió después de su primera parada. El piloto de Cadillac salió en el lugar 19 tras pasar por boxes durante el periodo del Virtual Safety Car y, conforme avanzaron las vueltas, comenzó a perder ritmo. En el giro 33, el equipo detectó problemas relacionados con la unidad de potencia y llamó al mexicano al garaje para retirar el monoplaza.

El abandono dejó a Pérez sin oportunidad de sumar sus primeros puntos del campeonato. Antes de la carrera de Madrid, el mexicano aparecía en el puesto 23 del Mundial con cero unidades, mientras que Cadillac tampoco había sumado en el Campeonato de Constructores.

La Fórmula 1 continuará su calendario con el Gran Premio de Azerbaiyán, programado después de la visita a Madrid. Antonelli llegará a Bakú al frente del campeonato y con una diferencia de 81 puntos sobre Russell, mientras Mercedes mantiene a sus dos pilotos en los primeros puestos de la clasificación. La FIA tiene programada la fecha de Azerbaiyán después del Gran Premio disputado del 11 al 13 de septiembre en España.

Mundial de Pilotos F1 2026

Después del Gran Premio de España, así queda el Mundial de Pilotos de la Fórmula 1, con un Andrea Kimi Antonelli ampliando su ventaja en la cima.

Posición Piloto Puntos 1 Andrea Kimi Antonelli 292 2 George Russell 211 3 Lewis Hamilton 191 4 Lando Norris 186 5 Charles Leclerc 167 6 Max Verstappen 145 7 Oscar Piastri 120 8 Isack Hadjar 71 9 Liam Lawson 59 10 Pierre Gasly 41 11 Arvid Lindblad 31 12 Franco Colapinto 27 13 Oliver Bearman 18 14 Gabriel Bortoleto 10 15 Nico Hülkenberg 7 16 Carlos Sainz 6 17 Alexander Albon 5 18 Esteban Ocon 3 19 Fernando Alonso 3 20 Yuki Tsunoda 1 21 Lance Stroll 0 22 Valtteri Bottas 0 23 Sergio ‘Checo’ Pérez 0

Mundial de Constructores F1 2026

El Mundial de Constructores de la Fórmula 1 2026 es dominado por la escudería Mercedes.

Posición Equipo Puntos 1 Mercedes 503 2 Ferrari 358 3 McLaren 306 4 Red Bull 230 5 Racing Bulls 77 6 Alpine 68 7 Haas 21 8 Audi 17 9 Williams 11 10 Aston Martin 3 11 Cadillac 0

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