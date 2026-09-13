GP de Azerbaiyán 2026: ¿Cuándo es la próxima carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1?

Tras el debut del circuito madrileño, aparece en el calendario uno de las carreras predilectas de Sergio Pérez

Sigue a Checo Pérez en el GP de Azerbaiyán 2026. | Reuters.

Kimi Antonelli volvió a subir a lo más alto del podio en la temporada 2026 de la Fórmula 1. El piloto de Mercedes se llevó el Gran Premio de España, primera carrera de la categoría en el circuito de Madring, y alcanzó su octava victoria del año.

El italiano encadenó su segundo triunfo después de imponerse una semana antes en Monza y salió de Madrid con 81 puntos de ventaja al frente del Campeonato de Pilotos. Max Verstappen terminó en la segunda posición, mientras que Lando Norris completó el podio.

Norris había comenzado desde la pole position y tuvo opciones de llevarse la carrera, pero la aparición de un Virtual Safety Car, la estrategia y una parada en boxes modificaron el desarrollo de la prueba. Antonelli aprovechó la situación para tomar el liderato y convertirse en el primer ganador de una carrera de Fórmula 1 en Madring.

Con el Gran Premio de España terminado, el campeonato dejará Europa y viajará a Bakú para disputar la fecha 15 del calendario.

¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1?

La próxima carrera de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Azerbaiyán 2026, programado del jueves 24 al sábado 26 de septiembre en el Circuito Urbano de Bakú.

A diferencia de la mayoría de las fechas del campeonato, la carrera se disputará el sábado 26 de septiembre. La Fórmula 1 y la FIA modificaron el calendario original, que contemplaba la competencia para el domingo 27, después de una solicitud de los organizadores y autoridades de Azerbaiyán por una jornada de luto nacional. Todo el programa del fin de semana se recorrió un día.

MÁS INFORMACIÓN: Así queda la tabla de posiciones de pilotos y constructores del Gran Premio de España 2026

El circuito de Bakú tiene una longitud de 6.003 kilómetros, la carrera está pactada a 51 vueltas y la distancia total será de 306.049 kilómetros. Después de la cita en Azerbaiyán, la Fórmula 1 continuará su temporada con la fecha programada del 2 al 4 de octubre en Bahreín.

Cabe recordar que este circuito ha sido uno de los favoritos de Sergio ‘Checo’ Pérez puesto que el piloto mexicano ha conseguido dos terceros lugares (2016 y 2018), un segundo lugar (2022), dos victorias en la carrera principal (2021 y 2023) y una más en la carrera sprint (2023).

Horarios del Gran Premio de Azerbaiyán 2026

Estos son los horarios del GP de Azerbaiyán 2026 en tiempo del centro de México:

Práctica 1: jueves 24 de septiembre | 2:30 horas

jueves 24 de septiembre | 2:30 horas Práctica 2: jueves 24 de septiembre | 6:00 horas

jueves 24 de septiembre | 6:00 horas Práctica 3: viernes 25 de septiembre | 2:30 horas

viernes 25 de septiembre | 2:30 horas Clasificación: viernes 25 de septiembre | 6:00 horas

viernes 25 de septiembre | 6:00 horas Carrera: sábado 26 de septiembre | 5:00 horas

La carrera está programada para comenzar a las 15:00 horas de Bakú, equivalentes a las 5:00 horas del centro de México. El Gran Premio de Azerbaiyán no tendrá carrera sprint, por lo que el programa contempla tres sesiones de prácticas, clasificación y carrera.

Calendario completo de la temporada Fórmula 1 2026

Después del Gran Premio de España, 14 carreras han quedado en el camino y solamente restan 9. La siguiente cita se dará en Bakú, circuito callejero que ya se explicó que ha sido una de las carreras que más se le facilita a Checo Pérez.

6-8 marzo | GP de Australia, Melbourne

12-15 marzo | GP de China, Shanghái

27-29 marzo | GP de Japón, Suzuka

10-12 abril | GP de Bahréin, Sakhir | Pospuesto

17-19 abril | GP de Arabia Saudita, Jeddah | Cancelado

01-03 mayo | GP de Miami, Estados Unidos

22-24 mayo | GP de Canadá, Montreal

05-07 junio | GP de Mónaco

12-14 junio | GP de España, Barcelona-Catalunya

26-28 junio | GP de Austria, Spielberg

03-05 julio | GP de Gran Bretaña, Silverstone

17-19 julio | GP de Bélgica, Spa-Francorchamps

24-26 julio | GP de Hungría, Budapest

21-23 agosto | GP de Países Bajos, Zandvoort

04-06 septiembre | GP de Italia, Monza

11-13 septiembre | GP de Madrid, España

25-27 septiembre | GP de Azerbaiyán, Bakú

2-4 octubre | GP Bahréin en Malasia

09-11 octubre | GP de Singapur

23-25 octubre | GP de Estados Unidos, Austin

30 octubre – 01 noviembre | GP de México, Ciudad de México

06-08 noviembre | GP de Brasil, São Paulo

19-21 noviembre | GP de Las Vegas, Estados Unidos

27-29 noviembre | GP de Qatar, Lusail

04-06 diciembre | GP de Abu Dhabi, Yas Marina

Te puede interesar