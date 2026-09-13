Elche vs Real Madrid en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 6 de LaLiga 2026

El equipo de José Mourinho se mete a la cancha del Estadio Martínez Valero en busca de otros tres puntos

Elche recibe la visita del Real Madrid en la jornada 6 de LaLiga. | Claro Sports

El Real Madrid visita al Elche este martes 15 de septiembre en el Estadio Martínez Valero, en uno de los partidos de la jornada 6 de LaLiga 2026-27. El encuentro forma parte de la fecha intersemanal y llega tres días después de que ambos clubes disputaran sus compromisos de la quinta jornada.

El equipo de José Mourinho llegará a Elche después de vencer 4-1 al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu, con dos goles de Kylian Mbappé y anotaciones de Álvaro Carreras y Jude Bellingham. Elche, bajo la dirección de Martín Anselmi, empató 1-1 ante el Athletic Club en San Mamés. Con esos resultados, el Madrid alcanzó 12 puntos en cinco jornadas, mientras que el conjunto de Elche llegó a dos unidades.

La visita también aparece dentro de una secuencia de partidos para el Real Madrid. El conjunto blanco disputó el duelo contra Rayo el 12 de septiembre, visitará al Elche el día 15 y después enfrentará al Atlético de Madrid el domingo 20 en el Metropolitano.

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Horario y dónde ver Elche vs Real Madrid el partido de la jornada 6 de LaLiga 2026?

El Elche vs Real Madrid se juega el martes 15 de septiembre de 2026 a las 13:30 horas, tiempo del centro de México. En España, el encuentro está programado para las 21:30 horas. La sede será el Estadio Martínez Valero, casa del Elche. Para el público de México, el partido podrá seguirse a través de SKY Sports, mientras que en Claro Sports les llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.

Alineaciones probables del Elche vs Real Madrid

Los onces oficiales todavía no han sido anunciados, lo que sucederá minutos antes del arranque del partido. Sin embargo, ambos técnicos echarán mano de sus mejores jugadores disponibles.

Elche: Matías Dituro, Tete Morente, Germán Valera, Pedro Bigas, Víctor Chust, Buba Sangaré, Facundo Buonanotte, Gonzalo Villar, Fer Niño, Thomas Lemar y Javi Morcillo.

Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konaté, Rüdiger, Álvaro Carreras, Bernardo Silva, Federico Valverde, Yan Diomande, Jude Bellingham, Vinícius Jr. y Kylian Mbappé.

Antecedentes y últimos resultados del Elche vs Real Madrid en LaLiga

Real Madrid no perdió en sus últimos cinco partidos de LaLiga frente al Elche. El balance en ese periodo es de tres victorias para el conjunto blanco y dos empates, con 15 goles del Madrid y cinco del Elche.

El antecedente más reciente terminó Real Madrid 4-1 Elche el 14 de marzo de 2026. Antes, el 23 de noviembre de 2025, empataron 2-2 en el Martínez Valero. Los otros tres resultados fueron Real Madrid 4-0 Elche, el 15 de febrero de 2023; Elche 0-3 Real Madrid, el 19 de octubre de 2022; y Real Madrid 2-2 Elche, el 23 de enero de 2022.

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El último partido entre ambos en Elche dejó un empate 2-2, por lo que el equipo de Mourinho regresará a un escenario donde el Madrid no consiguió los tres puntos en su visita de la temporada 2025-26.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Elche vs Real Madrid y cuánto paga?

La página de Caliente.mx coloca al Real Madrid como favorito para ganar el partido. El triunfo del conjunto blanco aparece con momio de -345, mientras que el empate se encuentra en +460 y la victoria del Elche en +850.

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