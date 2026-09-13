Manchester United vs Manchester City, en vivo: intenso inicio de partido en Old Trafford

Old Trafford alberga una nueva edición del derbi de Mánchester. Sigue todas las acciones en directo, goles y resultado al momento

Manchester United vs Manchester City, en vivo la Premier League | Claro Sports

La Premier League continúa con la actividad de la jornada 4 y es turno del platillo fuerte del fin de semana. Manchester United y Manchester City protagonizan una nueva edición del derbi de Mánchester, el cual se jugará hoy domingo 13 de septiembre en punto de las 9:30 horas (tiempo del centro de México). Los Red Devils buscan escalar posiciones y de paso acabar con el invicto de los Citizens, que marchan segundos de la clasificación con tres triunfos en igual número de partidos. Del otro lado el United tiene una victoria, un empate y una derrota, colocándose en el puesto 13 de la tabla general.

¿A qué hora inicia el Manchester United vs Manchester City hoy 13 de septiembre de 2026?

El partido entre el Manchester United y el Manchester City se jugará hoy domingo 13 de septiembre en punto de las 9:30 horas (tiempo del centro de México), en el marco de la jornada 4 del campeonato inglés. Las acciones se llevarán a cabo en Old Trafford, casa de los Red Devils cuya capacidad es para 74 mil espectadores.

Alineaciones del Manchester United vs Manchester City para la jornada 4, al momento

Manchester United.- Senne Lammens; Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Patrick Dorgu; Youri Tielemans, Kobbie Mainoo; Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, Marcus Rashford; Matheus Cunha.

Representing the Reds on derby day… 📋❤️‍🔥



COME ON UNITED! 🗣️🗣️🗣️ — Manchester United (@ManUtd) September 13, 2026

Manchester City.- Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi, Josko Gvardiol; Elliot Anderson, Enzo Fernández; Phil Foden, Rayan Cherki, Antoine Semenyo; Erling Haaland.

Your Manchester derby line-up! ​​💪🩵



XI | Donnarumma, Nunes, Dias (C), Guéhi, Gvardiol, Anderson, Fernández, Foden, Cherki, Semenyo, Haaland



SUBS | Rulli, Ndiaye, Kovačić, Reis, Bouaddi, O'Reilly, Allan, Khusanov, Lewis



🤝 @etihad pic.twitter.com/9h5CGprFaF — Manchester City (@ManCity) September 13, 2026

¿Dónde ver el Manchester United vs Manchester City en vivo? Canales de TV y streaming online

El derbi de Mánchester entre el United y el City se puede seguir en vivo y en directo en México a través de la señal de HBO Max. Además en Claro Sports tendremos todos los detalles del juego en nuestro tradicional minuto a minuto, con las estadísticas, jugadas más destacadas, resultado y goles al momento.

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