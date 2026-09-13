F1: así queda la tabla de posiciones de pilotos y constructores del Gran Premio de España 2026

Andrea Kimi Antonelli volvió a ganar una carrera esta temporada tras el estreno de Madring, una situación que lo pone como candidato principal al título

Andrea Kimi Antonelli ganó el GP de España 2026 | Reuters

Kimi Antonelli conquistó el Gran Premio de España de Fórmula 1 en el Madring y sumó su octava victoria de la temporada, con lo que reforzó su liderato en el Campeonato Mundial. El piloto de Mercedes superó a Max Verstappen y Lando Norris, quienes completaron el podio tras una carrera marcada por las estrategias, los incidentes y la presión durante las últimas vueltas. Antonelli tomó el control de la prueba después de que Charles Leclerc ingresó a los pits en la parte final y consiguió sostener la ventaja hasta la bandera a cuadros.

La jornada también dejó varios momentos de tensión. Norris partió desde la pole y dominó el inicio, pero perdió terreno por una parada lenta durante un Virtual Safety Car provocado por el abandono de Lance Stroll. Verstappen protagonizó una disputa por las primeras posiciones y recibió la orden de devolver un lugar a Lewis Hamilton tras cortar una chicana, mientras el piloto de Ferrari tuvo que abandonar por problemas en los frenos. Sergio Pérez tampoco pudo completar la carrera: el mexicano se retiró en la vuelta 34 por una falla en su Cadillac, cuando marchaba en la parte baja de la clasificación.

Franco Colapinto fue el mejor piloto fuera de los equipos punteros y cerró la competencia en la séptima posición. El argentino arrancó noveno, ganó posiciones en los primeros metros y, tras una intensa batalla con Gabriel Bortoleto y Oscar Piastri, consiguió asegurar un resultado destacado para Alpine. Pierre Gasly, quien había extendido su primer juego de neumáticos hasta las últimas vueltas, finalmente entró a boxes y permitió que Colapinto ascendiera al séptimo puesto. Charles Leclerc terminó cuarto, George Russell quinto y Liam Lawson sexto, mientras que Piastri, Arvid Lindblad y Nico Hülkenberg completaron los diez primeros lugares.

F1: ¿En qué lugar quedó Checo Pérez en el Gran Premio de España 2026?

Checo Pérez tuvo un inicio prometedor en el Gran Premio de España 2026, pues el piloto de Cadillac ganó tres posiciones en las primeras vueltas y avanzó hasta el decimocuarto lugar en el Madring. El mexicano partió desde la decimoctava posición y aprovechó los primeros incidentes de la carrera para colocarse en una mejor posición, mientras defendía su puesto ante los ataques de sus rivales.

Sin embargo, la fiabilidad del monoplaza de Cadillac volvió a convertirse en el principal obstáculo para Checo Pérez. Tras su primera parada en boxes, el mexicano cayó hasta el decimoctavo puesto y, cuando buscaba recuperar terreno, la escudería detectó problemas en la unidad de potencia que obligaron al equipo a retirar el monoplaza en la vuelta 34. De esta forma, el piloto mexicano sumó un nuevo abandono en la temporada y cerró sin puntos su participación en el primer Gran Premio de España disputado en el Madring.

Gran Premio de España 2026 F1: ranking de pilotos y constructores

Campeonato Mundial de Pilotos de la Fórmula 1

Piloto Equipo Puntos Andrea Kimi Antonelli Mercedes 292 George Russell Mercedes 211 Lewis Hamilton Ferrari 191 Lando Norris McLaren 186 Charles Leclerc Ferrari 167 Max Verstappen Red Bull Racing 145 Oscar Piastri McLaren 120 Isack Hadjar Red Bull Racing 71 Liam Lawson RB 59 Pierre Gasly Alpine 41 Arvid Lindblad RB 31 Franco Colapinto Alpine 27 Oliver Bearman Haas F1 18 Gabriel Bortoleto Audi 10 Nico Hülkenberg Audi 7 Carlos Sainz Williams 6 Alexander Albon Williams 5 Esteban Ocon Haas F1 3 Fernando Alonso Aston Martin Racing 3 Yuki Tsunoda RB 1 Lance Stroll Aston Martin Racing 0 Valtteri Bottas Cadillac 0 Sergio Pérez Cadillac 0

Campeonato Mundial de Constructores de la Fórmula 1

Equipo Puntos Mercedes 503 Ferrari 358 McLaren 306 Red Bull 230 Racing Bulls 77 Alpine 68 Haas F1 21 Audi 17 Williams 11 Aston Martin 3 Cadillac 0

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