¡La acción de TNA se vive en Claro Sports! Este jueves 19 de noviembre, disfruta en vivo una nueva edición, con enfrentamientos y rivalidades que llevan la competencia al cuadrilátero.

Los protagonistas de TNA buscan imponer sus condiciones en una nueva noche de lucha libre. La técnica, los movimientos aéreos y los intercambios de golpes serán parte de una jornada en la que cada combate puede cambiar el rumbo de las rivalidades.

Sigue las acciones dentro y fuera del ring, conoce los resultados y disfruta los momentos más destacados del programa. ¡No te pierdas TNA Wrestling Impact en vivo por Claro Sports!