La atleta africana fue descalificada de todas sus competencias a partir del 17 de julio de este año, por lo que mantendrá su medalla olímpica de oro y el campeonato mundial de 2025

Peres Jepchirchir después de ganar la maratón de Tokyo 2025 | Reuters

El atletismo internacional enfrenta un nuevo caso de dopaje que involucra a una de sus principales figuras. La maratonista keniana Peres Jepchirchir, campeona olímpica en Tokyo 2020 y vigente monarca mundial de la especialidad, recibió una suspensión de tres años después de que un control antidopaje detectara eritropoyetina (EPO), una sustancia prohibida que favorece el rendimiento físico.

La Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) confirmó la sanción contra la atleta de 33 años, quien dio positivo en una prueba realizada fuera de competición durante julio de 2026, en Kenia. El resultado provocó la apertura de un procedimiento disciplinario que terminó con la aceptación de los cargos por parte de la deportista.

Jepchirchir había conquistado la medalla de oro olímpica en Tokyo 2020, celebrados en 2021, y el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokyo 2025. Su trayectoria también incluye victorias en los maratones de Nueva York 2021, Boston 2022 y Londres 2024, resultados que la colocaron entre las principales exponentes de las pruebas de larga distancia.

¿Por qué Peres Jepchirchir fue suspendida tres años por dopaje?

La investigación comenzó después de que una muestra recogida el 17 de julio de 2026 arrojara un resultado positivo por EPO, hormona que estimula la producción de glóbulos rojos y aumenta la capacidad de transportar oxígeno hacia los músculos. Su utilización está prohibida por las autoridades antidopaje debido a las ventajas que puede proporcionar en disciplinas de resistencia como el maratón.

Aunque inicialmente rechazó las acusaciones tras recibir una suspensión provisional en octubre, la corredora modificó su postura durante el procedimiento. La sanción contemplaba originalmente cuatro años de inhabilitación, pero se redujo a tres después de que Jepchirchir reconociera la infracción y aceptara sus consecuencias de manera anticipada, conforme a las disposiciones del reglamento antidopaje.

La resolución también tuvo repercusiones sobre sus resultados deportivos. Jepchirchir fue descalificada de todas las competiciones disputadas desde el 17 de julio de 2026, incluida su victoria en el Maratón de Sídney de agosto. Como consecuencia, su compatriota Irine Cheptai, quien había terminado en la segunda posición, pasó a ocupar el primer lugar de la clasificación.

Kenia enfrenta nuevas sanciones por dopaje en el atletismo internacional

El caso de Jepchirchir coincidió con otras dos sanciones contra atletas kenianos. Veronica Loleo, medallista de plata en el Mundial de Carreras en Ruta de 2026, recibió tres años de suspensión por EPO, mientras que Ronald Korir, cuarto lugar del Maratón de Berlín 2023, fue castigado con seis años debido a irregularidades en su pasaporte biológico que no pudo justificar.

Desde 2017, cuando se creó la Unidad de Integridad del Atletismo, más de 320 atletas kenianos han sido sancionados. Una situación que representa un desafío para las autoridades deportivas del país africano, que tiene previsto organizar el Campeonato Mundial de Atletismo de 2029 y enfrenta nuevas exigencias para reforzar sus mecanismos de prevención y vigilancia.

Pese a la sanción, Peres Jepchirchir conservará su medalla de oro olímpica y su título mundial de 2025, debido a que ambos resultados fueron obtenidos antes del periodo de descalificación. Sin embargo, la suspensión de tres años interrumpe su trayectoria competitiva y abre un nuevo capítulo en las investigaciones antidopaje que afectan al atletismo de Kenia.