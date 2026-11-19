El ‘Primer Campeón’ continuará su camino en Liga BetPlay este viernes 20 de noviembre, cuando visite al Medellín en la capital antioqueña.

Independiente Santa Fe 2026-II/ Vizzor/ Chat GPT.

Independiente Santa Fe viajó este jueves 19 de noviembre a la ciudad de Medellín, Antioquia para enfrentar al ‘Poderoso de la Montaña’, en el marco de la primera jornada de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II. El ‘León’ completó su segunda mejor marca clasificando a la segunda fase de una Liga de manera consecutiva: 2024-I, 2024-II, 2025-I, 2025-II, 2026-I y 2026-II, después de lo hecho en 1987-1988-1989-1990-1991-1992.

El ‘Primer Campeón’ finalizó esta segunda parte del año con 34 puntos en 19 jornadas, 10 victorias, 4 empates y 5 derrotas, además de 30 goles marcados, 18 en contra para una diferencia de + 12 y en la quinta posición del todos contra todos del Fútbol Profesional Colombiano, además de asegurar su lugar en semifinales a falta de una jornada cuando goleó 5-0 a la sub 20 del Deportivo Pasto en El Campín.

Resultados de Independiente Santa Fe en el todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-II

Franco Fagúndez, jugador de Santa Fe | Vizzor Image

30.07.2026 | Águilas Doradas 2-1 Independiente Santa Fe.

02.08.2026 | Independiente Santa Fe 2-2 Once Caldas.

08.08.2026 | Independiente Santa Fe 2-0 Boyacá Chicó.

22.08.2026 | Independiente Santa Fe 0-0 América de Cali.

29.08.2026 | Junior 1-1 Independiente Santa Fe.

02.09.2026 | Independiente Santa Fe 3-2 Millonarios.

05.09.2026 | Independiente Santa Fe 2-2 Fortaleza.

11.09.2026 | Independiente Santa Fe 1-0 Deportes Tolima.

19.09.2026 | Alianza 1-4 Independiente Santa Fe 1.

22.09.2026 | Independiente Santa Fe 0-1 Deportivo Cali.

29.09.2026 | Deportivo Pereira 1-2 Independiente Santa Fe.

05.10.2026 | Medellín 0-1 Independiente Santa Fe.

18.10.2026 | Llaneros 1-0 Independiente Santa Fe.

21.10.2026 | Independiente Santa Fe 2-1 Jaguares.

26.10.2026 | Independiente Santa Fe 2-1 Atlético Bucaramanga.

29.10.2026 | Atlético Nacional 2-0 Independiente Santa Fe.

04.11.2026 | Cúcuta Deportivo 1-0 Independiente Santa Fe.

08.11.2026 | Independiente Santa Fe 5-0 Deportivo Pasto.

13.11.2026 | Internacional de Bogotá 0-2 Independiente Santa Fe.

Participación internacional de Independiente Santa Fe en este 2026

El cuadro capitalino fue el que mejor representó a Colombia en los torneos internacionales en este 2026, después de jugar toda la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Platense de Argentina, Corinthians de Brasil y Peñarol de Uruguay, precisamente venció al ‘Carbonero’ en la última jornada lo que le permitió ir a playoffs de los octavos de final de Sudamericana, donde venció a Caracas, luego dio un batacazo al eliminar a River Plate en el Monumental pero se quedó en el camino tras un pálido partido en Río de Janeiro ante Vasco da Gama.

23.07.2026 | Independiente Santa Fe 2-0 Caracas | Ida de los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamerciana.

30.07.2026 | Caracas 0-3 Independiente Santa Fe | Vuelta e los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamerciana.

19.08.2026 | Independiente Santa Fe 0-0 Independiente Santa Fe

26.08.2026 | River Plate 0-0 (Penales 7-8) Independiente Santa Fe

08.09.2026 | Independiente Santa Fe 0-0 Vasco da Gama

15.09.2026 | Vasco da Gama 2-0 Independiente Santa Fe.

Franco Fagúndez, el pedido de los hinchas y una necesidad para el 2027

Franco Fagúndez celebrando con Santa Fe | Vizzor

A las figuras que ya tiene el equipo, que además ya se convirtieron en referentes o ídolos para la fanaticada como Hugo Rodallega, Andrés Mosquera Marmolejo, Daniel Torres y varios más, se une Franco Fagúndez, el uruguayo ahora mismo es una especie de necesidad para todo el ambiente de Independiente Santa Fe.

Desde su llegada al ‘Primer Campeón’ en enero del 2027, al uruguayo le costó ya que venía de un parón largo sin jugar, tras haber sufrido una rotura de ligamentos cuando jugaba en Santos Laguna, no obstante fue un pedido especial de Pablo Repetto, D.T que lo dirigió en el cuadro mexicano y quería recuperar lo mejor de él para el beneficio del elenco capitalino.

Y así fue, porque Fagúndez recuperó la sonrisa en Santa Fe, en palabras dichas por él mismo, ha encontrado su lugar en el mundo. Tras registrar 43 partidos, 15 goles y 5 asistencias, además de 1 título, el de la Superliga contra Junior el futbolista y toda la fanaticada ‘Cardenal’ hace fuerza para que las directivas gestionen su permanencia en el club, por lo menos para el 2027 año en el que también jugarán torneo internacional.

Partidos de Independiente Santa Fe en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II

Fecha 1: Medellín vs. Independiente Santa Fe.

Fecha 2: Independiente Santa Fe vs. Once Caldas.

Independiente Santa Fe vs. Once Caldas. Fecha 3: Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional.

Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional. Fecha 4: Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe.

Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe. Fecha 5: Once Caldas vs. Independiente Santa Fe.

Once Caldas vs. Independiente Santa Fe. Fecha 6: Independiente Santa Fe vs. Medellín.

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