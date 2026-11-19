Los morados tienen todo para ser líderes.

Saprissa va por el liderato. | Concacaf.com

El Torneo Clausura 2026 de Costa Rica entra en sus dos últimas jornadas con la clasificación y el liderato todavía por resolver. Cinco equipos mantienen la pelea por los cuatro lugares disponibles, en una tabla que ofrece poco margen de error. Los resultados de la penúltima fecha podrían confirmar algunos boletos o trasladar toda la tensión al cierre de la fase regular.

Saprissa y Cartaginés comparten la cima con 31 puntos, aunque los morados ocupan el primer puesto gracias a su mejor diferencia de gol. Detrás aparece Sporting FC en la tercera posición, mientras que Alajuelense es cuarto con 29 unidades. Los cuatro llegan mejor ubicados, pero todavía deben defender sus posiciones frente a la amenaza de San Carlos.

El conjunto norteño suma 26 puntos y está a tres de Alajuelense, por lo que necesita ganar para aumentar sus posibilidades de meterse en la siguiente instancia. Su próximo compromiso será como visitante frente a Escorpiones, que ya no tiene opciones de clasificación. San Carlos buscará aprovechar ese encuentro para llegar con chances a la última jornada y poner presión sobre los equipos que tiene por encima.

Una derrota de San Carlos abriría la posibilidad de que los cuatro primeros aseguraran su clasificación antes de la fecha final, dependiendo también de sus propios resultados y de los criterios de desempate. Si los norteños ganan, en cambio, obligarán a sus competidores a seguir sumando. La pelea por el cuarto puesto continúa abierta y puede cambiar considerablemente durante esta jornada.

En la disputa por el liderato, Saprissa tendrá una visita a Pérez Zeledón, último de la tabla con apenas 11 unidades. Los morados parten como favoritos por el rendimiento de ambos durante el campeonato, aunque deberán confirmar esa condición dentro de la cancha. Una victoria les permitiría alcanzar los 34 puntos y mantener su candidatura a terminar en lo más alto.

Para Saprissa, además, la diferencia de gol representa una ventaja que puede tener peso en una definición ajustada. Llegar igualado con Cartaginés le permite conservar el primer lugar por ese criterio, pero cualquier punto que deje en el camino podría modificar el orden. Su objetivo será resolver el compromiso y llegar a la última fecha dependiendo de su propio resultado para defender la cima.

Cartaginés recibirá a Alajuelense en uno de los partidos más atractivos de la jornada, con intereses importantes para ambos. Los brumosos necesitan ganar para sostener la pelea con Saprissa, mientras que los manudos buscan proteger su lugar entre los cuatro mejores. Con San Carlos al acecho, una derrota podría complicar el panorama rojinegro antes del último compromiso.

El cruce también puede acercar a Alajuelense a los primeros puestos, porque apenas dos puntos lo separan de los líderes. Esa cercanía refleja lo ajustada que está la parte alta y evita dar por definida cualquier posición. Con seis unidades en disputa, la penúltima jornada pondrá a prueba a los aspirantes, tanto a quienes buscan terminar primeros como a quienes necesitan asegurar su continuidad en el torneo.

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