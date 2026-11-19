El entrenador se irá a México.

Luis Fernando Tena entrenando a Guatemala | @fedefut_oficial

La selección de Guatemala cerró su actividad en la Concacaf Nations League 2026 y no volverá a reunirse hasta el próximo año. El cuerpo técnico encabezado por Luis Fernando Tena decidió poner fin a los entrenamientos del seleccionado y retomar la preparación en 2027. La determinación generó cuestionamientos entre quienes esperaban nuevos microciclos antes de terminar el año.

Después de concluir la participación en el torneo regional, Tena viajó a México para pasar el cierre del año. Su intención es regresar en febrero para comenzar a preparar los próximos compromisos de Guatemala. La pausa abre así un período sin concentraciones, después de una temporada en la que el trabajo con los futbolistas del medio local tuvo un lugar importante en el proceso.

El primer desafío previsto para el nuevo año será un amistoso frente a México. Ese encuentro servirá como preparación para volver a competir y evaluar al plantel antes del siguiente objetivo oficial. El cuerpo técnico deberá aprovechar el tiempo disponible para recuperar el trabajo colectivo y ajustar los aspectos que dejó pendientes la Nations League.

Más adelante llegará la serie de eliminación directa contra República Dominicana por un lugar en la fase de grupos de la Copa Oro 2027. Esa eliminatoria será el compromiso central del inicio de temporada, porque definirá la presencia de Guatemala en el principal torneo de selecciones de la región. La preparación del amistoso estará, por lo tanto, vinculada también con esa clasificación.

La decisión de interrumpir las concentraciones no encontró una respuesta favorable en todos los sectores. Desde la prensa y las redes sociales surgieron críticas de quienes consideraban que Tena debía permanecer en Guatemala y continuar trabajando desde el Centro de Alto Rendimiento. Su viaje a México se convirtió en uno de los puntos de discusión después del cierre de la actividad internacional.

Sin embargo, la presencia física en el CAR y la continuidad del trabajo del seleccionador son cuestiones diferentes. Tareas como el análisis de partidos, el seguimiento de jugadores y la planificación pueden realizarse a distancia. El debate sobre la pausa pasa, sobre todo, por si convenía mantener encuentros presenciales con los futbolistas para profundizar la preparación durante las semanas restantes.

La expectativa de una parte del entorno era que el seleccionado continuara con microciclos, pero esa posibilidad no forma parte de la planificación anunciada. Guatemala recién volverá a reunir a sus jugadores en febrero, por lo que no habrá nuevas sesiones colectivas durante el cierre de 2026. El próximo encuentro del grupo marcará el comienzo de una etapa enfocada en los desafíos de 2027.

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También quedará por determinar cómo se organizará la colaboración con los clubes para esa preparación. La cesión de futbolistas fue uno de los apoyos importantes del proceso durante 2026, y sostener esa coordinación será relevante para los próximos compromisos. Tena tendrá que retomar el trabajo con el objetivo de convertir el tiempo de preparación en una respuesta competitiva ante México y, especialmente, frente a República Dominicana.



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