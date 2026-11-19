Chivas y Cruz Azul pelean el liderato de Liga MX; Baños aclara su futuro, el TAS analiza el ascenso y la NFL vuelve a México. Alcaraz y Zverev avanzan en las ATP Finals

La Liga MX llega a su última jornada del Apertura 2026 y en Peloteando analizamos el enfrentamiento entre Chivas y Cruz Azul, que podría definir el liderato general del torneo, con el América también en la pelea por la cima. Además, siete equipos disputan los últimos tres boletos a la Liguilla en la Jornada 17. En Coapa, Santiago Baños rompe el silencio, descarta su salida del América y niega haber recibido ofertas de Tigres. Por otra parte, el TAS inicia las audiencias con cinco clubes de la Liga de Expansión, que buscan el regreso del ascenso y descenso al fútbol mexicano.

En el panorama internacional, Carlos Alcaraz y Alexander Zverev aseguran su clasificación a las semifinales de las ATP Finals 2026, que se disputan en Turín, Italia. Mientras tanto, la NFL prepara su regreso a territorio mexicano después de cuatro años de ausencia. San Francisco 49ers y Minnesota Vikings se enfrentarán el domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, en un partido correspondiente a la Semana 11 de la temporada regular. En Peloteando repasamos las noticias, los protagonistas y los escenarios que marcarán la actividad deportiva del fin de semana.