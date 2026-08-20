TNA Wrestling Impact en vivo: resultados de lucha libre hoy 20 de agosto

Toda la emoción de TNA Wrestling Impact llega a Claro Sports con una nueva noche llena de batallas sobre el cuadrilátero

¡La acción de TNA Wrestling Impact llega en vivo a Claro Sports! Las grandes superestrellas de la lucha libre profesional vuelven al encordado para protagonizar una nueva edición cargada de intensidad, rivalidades, grandes movimientos y combates de alto impacto. Cada enfrentamiento será una nueva oportunidad para imponer condiciones y demostrar quién tiene lo necesario para conquistar la supremacía dentro del cuadrilátero.

No te pierdas ningún momento de TNA Wrestling Impact en vivo este jueves 20 de agosto por Claro Sports. Sigue los combates, las rivalidades que toman fuerza y los momentos que pueden cambiar el rumbo de la compañía a través de nuestra multiplataforma. Vive toda la emoción, el espectáculo y la adrenalina de la lucha libre profesional, solo por Claro Sports.

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