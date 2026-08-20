¡Más problemas! Atlético acepta vender a Julián Álvarez al Arsenal y el jugador se habría negado

El club rojiblanco estaría dispuesto a negociar con los Gunners, pero el delantero argentino mantiene al Barcelona como su destino prioritario

El argentino sigue en una situación complicada | Reuters

El futuro de Julián Álvarez ha dado un nuevo giro en los últimos días del mercado de fichajes. El Atlético de Madrid habría flexibilizado su postura y aceptaría negociar la venta del atacante con el Arsenal, aunque el futbolista argentino no contempla regresar a la Premier League y mantiene su deseo de jugar en el Barcelona. Por ahora, ninguno de los clubes involucrados ha comunicado oficialmente la existencia de un acuerdo.

La decisión del delantero amenaza con bloquear una operación que podría solucionar el conflicto abierto con el Atlético. El conjunto rojiblanco encontraría en el Arsenal un comprador con capacidad económica y, al mismo tiempo, evitaría reforzar a un rival directo de LaLiga. Sin embargo, cualquier traspaso necesita la autorización del jugador, quien ya habría rechazado la posibilidad de mudarse a Londres.

Atlético encuentra una salida, pero lejos del Barcelona

El Atlético modificó la postura que había mantenido desde que Julián Álvarez expresó su intención de abandonar la institución. Según la información publicada por Mundo Deportivo, la directiva ahora está dispuesta a entablar conversaciones para traspasar a su delantero estrella, siempre que su destino no sea el Barcelona. El Arsenal aparece como el club elegido por los rojiblancos para intentar resolver la situación.

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La postura representa un cambio respecto a las declaraciones realizadas semanas atrás por Enrique Cerezo. El presidente del Atlético aseguró entonces que no existía intención de desprenderse del argentino, incluso si aparecían propuestas. “Aunque hubiera ofertas, no lo queremos vender”, afirmó el dirigente, quien también recordó que el atacante tiene contrato hasta junio de 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

El escenario cambió después de que el propio Julián Álvarez reconociera públicamente que consideraba conveniente buscar una transferencia. “No puedo esconderme, trato de ser honesto, hablé con el Atlético de Madrid y creo que lo mejor es una transferencia, quiero cumplir mi sueño”, declaró durante el Mundial 2026. Aunque el delantero no mencionó directamente al Barcelona, distintos reportes señalaron desde entonces que su prioridad era incorporarse al equipo azulgrana.

La posibilidad del Arsenal permitiría al Atlético recibir una cantidad importante y evitar el costo deportivo de fortalecer a un rival español. Los Gunners mantienen al argentino entre sus alternativas ofensivas y ya conocen sus cualidades tras enfrentarlo en la última Champions League. En la ida de las semifinales, disputada en Madrid, Julián marcó el gol rojiblanco en el empate 1-1 y alcanzó las 10 anotaciones en esa edición del torneo.

La operación, además, podría ofrecer al Atlético una alternativa para cubrir la eventual salida del atacante. Viktor Gyokeres aparece entre los nombres relacionados con el conjunto dirigido por Diego Simeone, aunque no existe confirmación de que el sueco forme parte de una propuesta formal. Mundo Deportivo indica que sería un futbolista aprobado por el entrenador argentino, pero la negociación dependería de varios movimientos en un mercado con poco margen de tiempo.

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Julián rechaza al Arsenal y mantiene su apuesta por el Barcelona

El principal obstáculo se encuentra en la posición del jugador. Julián Álvarez no tendría intención de volver al fútbol inglés después de su etapa con el Manchester City y habría comunicado su rechazo a la opción del Arsenal. Su decisión impide que el Atlético controle por completo el desenlace, ya que el acuerdo entre las instituciones no sería suficiente para concretar el traspaso.

El argentino pretende esperar un movimiento del Barcelona antes del cierre del mercado. El equipo catalán lo considera una de sus opciones para reforzar el centro del ataque, pero necesita alcanzar un acuerdo con una directiva rojiblanca que, según las publicaciones consultadas, mantiene su negativa a negociar con el club azulgrana. Esa diferencia ha convertido el caso en un pulso que involucra los intereses del Atlético, la voluntad del jugador y las posibilidades financieras del Barça.

La tensión entre los clubes se remonta a los contactos atribuidos al Barcelona durante la temporada anterior. El Atlético consideró que el conjunto catalán había negociado con un futbolista bajo contrato y anunció que trasladaría el caso ante la FIFA. Ese antecedente explica la resistencia rojiblanca a facilitar la llegada de Julián al Camp Nou, incluso cuando la continuidad del delantero parece cada vez más difícil.

La ausencia del atacante en el estreno liguero frente al Málaga también alimentó las dudas. Diego Simeone explicó que el argentino todavía no estaba en condiciones físicas adecuadas después de su descanso posterior al Mundial. El Atlético ganó 2-0 sin Julián, pero su situación deportiva quedó en segundo plano ante las versiones sobre su posible salida.

El desenlace dependerá ahora de cuál de las partes modifica primero su postura. El Atlético acepta negociar con el Arsenal, el conjunto inglés conserva su interés y Julián Álvarez insiste en esperar al Barcelona. Mientras no exista una propuesta aceptada por el futbolista o un acercamiento entre los clubes españoles, el argentino continuará perteneciendo al equipo madrileño y la operación permanecerá detenida.

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