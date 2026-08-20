Laurie Canter lidera LIV Golf Indianapolis tras gran primera ronda

El inglés supera por un golpe a R. T. Lee y Cameron Smith, que tiraron -7 en la jornada del jueves en The Club at Chatham Hills

Laurie Canter, líder en LIV Golf Indianapolis 2026 ronda 1 | Imagn Images

El primer día de LIV Golf Indianapolis 2026 concluyó con Laurie Canter como líder en solitario tras los primeros 18 hoyos en The Club at Chatham Hills, al lograr birdie en la mitad de hoyos de la ronda celebrada este jueves 20 de agosto.

El inglés firmó tarjeta de -8, en una ronda que comenzó de manera titubeante, ya que pegó 5 en el octavo hoyo, par 4. Fue su único pecado de la tarde, ya que hiló birdies en cinco de los siguientes seis hoyos y tres de los últimos cuatro para superar por un golpe a R.T. Lee y Cameron Smith, quienes van en segundo lugar, ambos con -7 pese a no cometer bogeys.

El ya campeón del torneo individual, Jon Rahm, firmó tarjeta de -2. En cuanto a los mexicanos, Abraham Ancer firmó -4, por -1 de Carlos Ortiz.

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Entre los cuatro jugadores que aspiran a completar el podio de la temporada regular, estos fueron los resultados del jueves:

Joaquín Niemann: -6 Bryson DeChambeau: -5 Lucas Herbert: -4 Tyrrell Hatton: -3

Tabla de posiciones de LIV Golf Indianapolis, ronda 1 individual

Laurie Canter: -8 R. T. Lee: -7 Cameron Smith: -7 Joaquín Niemann: -6 Dean Burmester: -6 Dustin Johnson: -6 Sergio García: -6 Caleb Surratt: -6 Brendan Steele: -6 Lee Westwood: -6 Bubba Watson: -6

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El torneo continúa este viernes, con la segunda ronda, que podrás seguir en México por la multiplataforma de Claro Sports en punto de las 10:15 horas.

Tabla de posiciones de LIV Golf Indianapolis, ronda 1 por equipos

La principal puja en el último evento del año en LIV Golf es la competición por equipos. Majesticks lidera con -16, con la mayor parte del resultado cortesía de la ronda de Canter y de Lee Westwood, quienes están en el Top 5 del primer día.

Majesticks Golf Club: -16 Ripper GC: -15 Legion XIII: -15 4Aces GC: -13 Torque GC: -12 HyFlyers GC: -11 Southern Guards GC: -10 Korean Golf Club: -8 RangeGoats Golf Club: -7 OKGC: -7 Fireballs GC: -5 Cleeks Golf Club: +2 Crushers GC: +6

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