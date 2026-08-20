¿Qué le pasó a Vanessa Huppenkoten en la CDMX? Conductora hace denuncia en Instagram y autoridades responden

Tras la denuncia realizada en Instagram, elementos de seguridad ubicaron el vehículo señalado y presentaron al conductor ante un Juez Cívico

La camioneta que denunció la conductora de TV | Captura de pantalla

La conductora deportiva Vanessa Huppenkothen vivió un momento de tensión durante la noche del miércoles 19 de agosto en calles de la Ciudad de México, luego de denunciar a través de sus redes sociales una situación en la que una camioneta presuntamente intentó bloquearle el paso mientras circulaba.

El caso generó atención después de que la periodista compartiera videos del momento en sus historias de Instagram. Tras conocer los hechos, autoridades capitalinas iniciaron acciones para ubicar el vehículo señalado y continuar con las investigaciones correspondientes.

¿Qué denunció la conductora Vanessa Huppenkothen a través de sus redes sociales?

De acuerdo con el relato de la conductora, el incidente ocurrió cuando circulaba por la zona de avenida Ejército Nacional durante la noche del miércoles. Huppenkothen explicó que una camioneta roja comenzó a realizar maniobras que le dificultaban avanzar con normalidad.

Ante la situación, decidió iniciar una transmisión en vivo para dejar registro de lo que estaba ocurriendo. En los videos compartidos se observa cómo el vehículo presuntamente intentaba colocarse frente a ella y reducir la velocidad, mientras los ocupantes realizaban señas para que los rebasara.

Durante la transmisión, la periodista expresó su preocupación y temor ante la posibilidad de que la situación pudiera escalar. En el material difundido se escucha cómo pide ayuda y solicita que el vehículo se retire de la zona.

Posteriormente, Vanessa Huppenkothen informó a sus seguidores que se encontraba bien y agradeció los mensajes de apoyo que recibió tras el momento de tensión.

“¿Cómo están? Quiero agradecer sus mensajes y su apoyo. Hace unas horas tuve un susto que, afortunadamente, no pasó a mayores. Estoy en casa, estoy bien, estoy a salvo y les agradezco infinito”, compartió la conductora.

En redes sociales, algunos usuarios señalaron que la situación podría estar relacionada con una modalidad conocida como “montachoques”, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial de que el caso corresponda a ese tipo de delito.

¿Cuál fue la reacción de las autoridades de la CDMX?

Después de la denuncia pública, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que tomó conocimiento del caso y realizó labores para localizar la camioneta involucrada.

Este jueves 20 de agosto, las autoridades confirmaron que el vehículo señalado fue ubicado en la alcaldía Iztapalapa, específicamente sobre la calzada Ignacio Zaragoza, esquina con Guadalupe Victoria, en la colonia Tepalcates.

La SSC detalló que se trataba de una camioneta marca Toyota y que el conductor fue presentado ante un Juez Cívico por escandalizar en la vía pública.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido durante la noche del miércoles y determinar si existieron responsabilidades relacionadas con los hechos denunciados por la conductora.

¿Identificaron a los presuntos acosadores de la conductora de TV?

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad de los presuntos responsables ni han confirmado si existen personas detenidas por el incidente denunciado por Vanessa Huppenkothen.

La SSC únicamente informó sobre la localización del vehículo y la presentación del conductor ante un Juez Cívico por una falta administrativa. La investigación continuará para establecer qué ocurrió y deslindar responsabilidades.

La conductora también mencionó que la presencia de vehículos militares en la zona habría ayudado a que la situación no escalara y pudiera alejarse del lugar.

El caso continúa bajo revisión de las autoridades capitalinas, mientras Vanessa Huppenkothen confirmó que se encuentra fuera de peligro después del momento de tensión que vivió en calles de la Ciudad de México.

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