LIV Golf 2026 en vivo: transmisión Ronda 1 hoy 20 de agosto desde Indianapolis

Sigue la primera jornada del último evento de la temporada desde Chatham Hills, donde se definirá el campeón individual y el ganador por equipos

La temporada 2026 de LIV Golf termina en Indianapolis, en Chatham Hills, donde se definirán a todos los ganadores del torneo individual y por equipos de la quinta temporada del circuito, y puedes seguir las acciones de la primera ronda en México a través de Claro Sports este jueves 20 de agosto a partir de las 11:15 horas, tiempo del centro de México.

Tras una semana de descanso luego del torneo en Nueva York, en el que ganó el chileno Joaquín Niemann y le dio el título individual al españo Jon Rahm en Trump National Bedminster. Tenemos, a partir de hoy, el cierre de la temporada 2026 de LIV Golf, con un total de 57 jugadores estarán en The Club at Chatham Hills, donde se define el resto de los premios.

Lista de jugadores por equipos de la Ronda 1

Abraham Ancer

Adrian Meronk

Anirban Lahiri

Anthony Kim

Björn Hellgren

Branden Grace

Brendan Steele

Bryson DeChambeau

Bubba Watson

Byeong Hun An

Caleb Surratt

Cameron Smith

Cameron Tringale

Carlos Ortiz

Charl Schwartzel

Charles Howell III

Danny Lee

David Puig

Dean Burmester

Do-Yeob Mun

Dustin Johnson

Fireballs GC

Graeme McDowell

Harold Varner III

Ian Poulter

Jason Kokrak

Joaquin Niemann

Jon Rahm

Josele Ballester

Laurie Canter

Lee Westwood

Louis Oosthuizen

Lucas Herbert

Luis Masaveu

Marc Leishman

Martin Kaymer

Matthew Wolff

Max Rottluff

Michael La Sasso

Miguel Tabuena

Minkyu Kim

Ollie Schniederjans

Paul Casey

Peter Uihlein

Richard Bland

Richard T. Lee

Sam Horsfield

Scott Vincent

Sebastian Muñoz

Sergio Garcia

Talor Gooch

Thomas Detry

Thomas Pieters

Tom McKibbin

Travis Smyth

Tyrrell Hatton

Yosuke Asaji

Younghan Song

¿Qué golfista mexicano participa en Liv Golf Sudáfrica 2026?

Carlos Ortiz y Abraham Ancer, ambos del equipo Torque SC, son los mexicanos que están en LIV Golf Indianapolis 2026.

¿Quién transmite en vivo el torneo de Golf y dónde ver por TV y online?

La primera ronda de LIV Golf Indianapolis se puede seguir este jueves 20 de agosto en punto de las 11:15 horas, tiempo del centro de México, por la multiplataforma de Claro Sports.

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