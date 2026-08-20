LIV Golf 2026 en vivo: transmisión Ronda 1 hoy 20 de agosto desde Indianapolis
Sigue la primera jornada del último evento de la temporada desde Chatham Hills, donde se definirá el campeón individual y el ganador por equipos
La temporada 2026 de LIV Golf termina en Indianapolis, en Chatham Hills, donde se definirán a todos los ganadores del torneo individual y por equipos de la quinta temporada del circuito, y puedes seguir las acciones de la primera ronda en México a través de Claro Sports este jueves 20 de agosto a partir de las 11:15 horas, tiempo del centro de México.
Tras una semana de descanso luego del torneo en Nueva York, en el que ganó el chileno Joaquín Niemann y le dio el título individual al españo Jon Rahm en Trump National Bedminster. Tenemos, a partir de hoy, el cierre de la temporada 2026 de LIV Golf, con un total de 57 jugadores estarán en The Club at Chatham Hills, donde se define el resto de los premios.
Lista de jugadores por equipos de la Ronda 1
- Abraham Ancer
- Adrian Meronk
- Anirban Lahiri
- Anthony Kim
- Björn Hellgren
- Branden Grace
- Brendan Steele
- Bryson DeChambeau
- Bubba Watson
- Byeong Hun An
- Caleb Surratt
- Cameron Smith
- Cameron Tringale
- Carlos Ortiz
- Charl Schwartzel
- Charles Howell III
- Danny Lee
- David Puig
- Dean Burmester
- Do-Yeob Mun
- Dustin Johnson
- Fireballs GC
- Graeme McDowell
- Harold Varner III
- Ian Poulter
- Jason Kokrak
- Joaquin Niemann
- Jon Rahm
- Josele Ballester
- Laurie Canter
- Lee Westwood
- Louis Oosthuizen
- Lucas Herbert
- Luis Masaveu
- Marc Leishman
- Martin Kaymer
- Matthew Wolff
- Max Rottluff
- Michael La Sasso
- Miguel Tabuena
- Minkyu Kim
- Ollie Schniederjans
- Paul Casey
- Peter Uihlein
- Richard Bland
- Richard T. Lee
- Sam Horsfield
- Scott Vincent
- Sebastian Muñoz
- Sergio Garcia
- Talor Gooch
- Thomas Detry
- Thomas Pieters
- Tom McKibbin
- Travis Smyth
- Tyrrell Hatton
- Yosuke Asaji
- Younghan Song
¿Qué golfista mexicano participa en Liv Golf Sudáfrica 2026?
Carlos Ortiz y Abraham Ancer, ambos del equipo Torque SC, son los mexicanos que están en LIV Golf Indianapolis 2026.
¿Quién transmite en vivo el torneo de Golf y dónde ver por TV y online?
La primera ronda de LIV Golf Indianapolis se puede seguir este jueves 20 de agosto en punto de las 11:15 horas, tiempo del centro de México, por la multiplataforma de Claro Sports.