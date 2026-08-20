Partidos de hoy 20 de agosto de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este jueves
Los encuentros de este jueves reúnen actividad en Europa, México y Sudamérica, con partidos desde la mañana y se extenderán hasta la noche
El fútbol internacional vuelve a tomar protagonismo este jueves 20 de agosto, con una agenda que reúne actividad en Europa, México y Sudamérica. La jornada tendrá partidos desde la mañana y se extenderá hasta la noche, por lo que será un día con opciones para seguir distintas competencias y equipos de varios países.
En el Viejo Continente habrá presencia de clubes históricos y protagonistas habituales de torneos internacionales. Benfica, Ajax, Rangers, Atalanta y Monaco forman parte de una cartelera que tendrá encuentros de Europa League y Conference League, además de actividad correspondiente a LaLiga.
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La actividad también llegará al fútbol mexicano con una nueva fecha de la Liga de Expansión MX, donde varios equipos buscarán sumar puntos en una jornada que tendrá partidos durante la tarde y noche. Será una de las principales alternativas para los aficionados que quieran seguir el fútbol nacional.
Sudamérica también tendrá una parte importante de la programación con encuentros de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Equipos como Corinthians, Rosario Central, Santos y Vasco da Gama entrarán en escena en una jornada que promete mantener la atención hasta las últimas horas del día.
La cartelera se completa con actividad de la Saudi Pro League, donde Al Hilal volverá a escena. A continuación puedes consultar la agenda deportiva completa del jueves 20 de agosto, con los partidos más relevantes, sus horarios y las opciones de transmisión disponibles en México.
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Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 20 de agosto
No pierdas un solo detalle de los partidos de este jueves 20 de agosto, desde LaLiga de España, hasta la Saudí Pro League.
- LaLiga
- Rayo Vallecano vs Deportivo Alavés | 13:00 horas | Sky Sports
- Europa League
- Kairat vs Anderlecht | 09:00 horas*
- Mjällby vs Salzburgo | 10:00 horas*
- Benfica vs AGF | 11:00 horas*
- Trabzonspor vs Ferencvaros | 11:00 horas*
- Conference League
- Inter Turku vs Copenhague | 10:00 horas*
- Górnik Zabrze vs Monaco | 12:00 horas*
- Sion vs Ajax | 12:15 horas*
- Panathinaikos vs Hradec Králové | 12:30 horas*
- Motherwell vs Friburgo | 12:30 horas*
- Atalanta vs Hapoel Tel Aviv | 12:30 horas*
- Rangers vs Jablonec | 12:45 horas*
- Getafe vs Partizan | 13:00 horas*
- Liga Expansión MX
- Venados vs Dorados | 17:00 horas | ESPN
- Atlétido Morelia vs Correcaminos | 19:00 horas | AYM Sports
- Tepatitlán vs Tlaxcala | 19:00 horas | AYM Sports
- Copa Sudamericana
- Macará vs Santos | 16:00 horas | Disney+ Premium
- Olimpia vs Vasco da Gama | 16:00 horas | Disney+ Premium
- Botafogo vs Cienciano | 18:30 horas | Disney+ Premium
- Copa Libertadores
- LDU Quito vs Mirasol | 16:00 horas | ESPN
- Corinthians vs Rosario Central | 18:00 horas | Disney+ Premium
- Copa Centroamericana
- Alianza vs Olimpia | 19:00 horas | Disney+
- Firpo vs LDA | 21:00 horas | Disney+
- Saudí Pro League
- Al Fayha vs Al Hilal | 12:00 horas | FOX One
*Partidos sin transmisión en México