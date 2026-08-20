Zyan Malik posa con la playera de la selección mexicana y enamora a sus fans

El exintegrante de One Direction apreció en sus redes sociales mostrando parte de su vida cotidiana y su gusto por México

Zayn Malik con la playera de la selección mexicana | @zayn

Zayn Malik volvió a generar conversación entre sus seguidores después de compartir en Instagram una serie de fotografías que retratan algunos momentos recientes de su vida fuera de los escenarios. La publicación mezcla paisajes, escenas familiares y actividades cotidianas, pero una imagen en particular llamó la atención en México: el cantante aparece frente a una parrilla mientras tatema elotes y viste de negro con la tercera equipación de la selección Mmxicana para el Mundial 2026, una elección que no pasó desapercibida por la relación que ha construido con el público mexicano en los últimos años.

Zayn Malik portando la playera de la selección mexicana: esta es la foto

En la imagen, el exintegrante de One Direction aparece al aire libre con el uniforme negro de México mientras prepara varios elotes. Sobre la mesa también se observan alimentos y una botella de salsa Valentina, que claramente hace pensar en territorio azteca. Zayn no explicó por qué eligió vestir la camiseta mexicana, pero la fotografía provocó comentarios de seguidores que celebraron el detalle, lo curioso es que también está utilizando el short del mismo color.

Zayn Malik con la playera de México | @zayn

El resto de la publicación muestra una faceta más cotidiana del cantante. Zayn compartió fotografías de paisajes y naturaleza, además de momentos junto a Khai, su hija de cinco años con quien camina de la mano, y en otra de las imágenes aparece con una camiseta del Inter Miami de la MLS. Esta vida alejada de las grandes ciudades coincide con lo que ha mostrado durante los últimos años desde su residencia en una zona rural de Pennsylvania, donde tiene animales y pasa parte de su tiempo con Khai.

La relación del cantante con México tampoco comenzó con esta fotografía. En marzo de 2025 realizó sus primeras presentaciones como solista en territorio mexicano, con conciertos en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Durante aquella visita publicó una fotografía con una cantidad de dulces y botanas mexicanas, entre las que aparecían productos como Pulparindo, Lucas, Skwinkles y Rancheritos, de los que nunca confesó si le hicieron daño pero tuvo que cancelar su tercer y último concierto en la CDMX.

Zayn regresó al país en junio de 2026 con The Konnakol Tour, con presentaciones el 14 de junio en Monterrey, el 17 en Guadalajara y el 20 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. En su última presentación incluso expresó en español su cariño por el público mexicano. El uso de la playera del Tri llega además unas semanas después del Mundial 2026, donde México quedó eliminado al perder 3-2 frente a Inglaterra en los octavos de final, un dato que llamó todavía más la atención debido a que Malik nació en Bradford, Reino Unido.

Zayn Malik: ¿Por qué dejó One Direction y cuál ha sido su trayectoria?

Zayn Malik dejó One Direction el 25 de marzo de 2015, después de cinco años con la agrupación. En ese momento explicó que quería llevar la vida de “un joven normal de 22 años”, descansar y tener mayor privacidad fuera de la atención pública. Años después habló nuevamente sobre su decisión y explicó que también existían diferencias internas y que tenía el deseo de comenzar su propio proyecto musical.

El cantante nació el 12 de enero de 1993 en Bradford, Inglaterra, y comenzó su carrera pública en 2010, cuando participó en The X Factor. Aunque inicialmente compitió como solista, terminó formando One Direction junto a Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne y Louis Tomlinson. La banda publicó cinco discos de estudio y realizó giras internacionales antes de iniciar una pausa después de la salida de Malik.

Después de dejar el grupo, Zayn comenzó una carrera como solista que incluyó discos como ‘Mind of Mine’, ‘Icarus Falls’, ‘Nobody Is Listening’ y ‘Room Under the Stairs’, además de su proyecto Konnakol en 2026 y su primer sencillo ‘Pillowtalk’. Al mismo tiempo redujo sus apariciones públicas y estableció parte de su vida en una granja de Pennsylvania, donde ha hablado de su gusto por la naturaleza y de la convivencia con su hija Khai. Más de una década después de salir de One Direction, las fotografías con el uniforme mexicano muestran esa combinación entre su vida fuera de los escenarios, la música y una relación con México que ya ha dejado varios momentos en sus visitas al país.

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