Max Verstappen mantiene las dudas sobre su futuro, pero respalda la gestión de Laurent Mekies

El neerlandés evitó confirmar su futuro en Red Bull, pero destacó el trabajo de Laurent Mekies y la transparencia dentro del equipo antes del GP de Bélgica

El neerlandés destaca la buena dinámica en la escudería | Reuters

Max Verstappen volvió a evitar cualquier compromiso público sobre su continuidad con Red Bull y su permanencia en la Fórmula 1, mientras aumentan las versiones sobre un posible cambio de escudería para la temporada 2027. Antes del Gran Premio de Bélgica, el neerlandés rechazó aclarar su situación contractual, aunque reconoció que mantiene una relación positiva con Laurent Mekies, jefe del equipo desde mediados de 2025.

El cuatro veces campeón mundial tiene contrato con Red Bull hasta el final de 2028, pero el acuerdo incluiría cláusulas relacionadas con el rendimiento que podrían facilitar una salida anticipada. La falta de competitividad del RB22 y el inicio irregular de la escudería bajo el nuevo reglamento técnico han mantenido abierta la conversación sobre el siguiente paso en la carrera del piloto.

Verstappen evita comprometerse con Red Bull para 2027

Durante la conferencia de prensa previa a la actividad en Spa-Francorchamps, Verstappen respondió con pocas palabras cuando fue cuestionado por los rumores que lo relacionan con otros equipos. “No tengo nada que decir. No, nada. ¿Las especulaciones? Nada”, expresó el piloto, quien tampoco estableció una fecha para comunicar una decisión definitiva sobre su futuro.

Ante la insistencia sobre su posible continuidad en Red Bull, el neerlandés explicó que no pretende alimentar públicamente las versiones que circulan en el paddock. “No quiero venir aquí, decir que sí, que no, y esto y aquello sobre mi futuro. Ya dije muchas veces que, si hubiera algo nuevo, lo diría yo mismo”, declaró antes de la décima carrera de la temporada.

Las dudas se producen después de que distintos reportes vincularan al entorno de Verstappen con McLaren, aunque la escudería británica ha reiterado su respaldo a Lando Norris y Oscar Piastri. El neerlandés tampoco ha ocultado sus cuestionamientos hacia el rumbo técnico de la categoría, lo que ha generado interrogantes no solo sobre su permanencia en Red Bull, sino también sobre cuánto tiempo desea continuar compitiendo en la Fórmula 1.

Por ahora, las conversaciones internas se concentran en el desarrollo del monoplaza. Verstappen señaló que el equipo ha revisado sus observaciones y que las reuniones posteriores al Gran Premio de Gran Bretaña estuvieron enfocadas en encontrar soluciones. Red Bull ocupa una posición alejada de la disputa por el Campeonato de Constructores y necesita reducir la diferencia de rendimiento con Mercedes, Ferrari y McLaren.

Verstappen destaca la comunicación con Laurent Mekies

Aunque evitó garantizar su continuidad, Verstappen sí mostró su respaldo a la gestión de Mekies, quien sustituyó a Christian Horner como director y CEO de Red Bull en julio de 2025. “Ha sido realmente bueno. Me llevo muy bien con Laurent. Hablamos mucho en la pista, pero también fuera de la pista”, comentó sobre el primer año de trabajo con el dirigente francés.

El piloto también valoró la comunicación que Mekies mantiene con los integrantes de la organización y la posibilidad de discutir asuntos deportivos y personales sin restricciones. “Creo que la relación que él tiene también dentro del equipo es estupenda. Para mí, todo se siente muy positivo y creo que siempre es agradable cuando puedes hablar de muchas cosas con el jefe del equipo. Así que, en ese sentido, sí, muy contento. Todo es muy abierto y transparente”, agregó.

Mekies ha sostenido que Verstappen desea continuar dentro del proyecto, pero también ha reconocido que el piloto necesita un auto capaz de competir por victorias. El responsable de Red Bull aseguró que la prioridad no es preguntarle cada semana si permanecerá en el equipo, sino recuperar el rendimiento del monoplaza y demostrar avances en la pista.

Uno de los problemas recientes estuvo relacionado con el nuevo alerón trasero, cuyo funcionamiento precedió los accidentes de Verstappen en Austria y Gran Bretaña. Red Bull decidió recuperar para Bélgica una especificación anterior mientras trabaja en las correcciones del componente actualizado. “Es bastante obvio, ¿no?, ¿por qué? Así que volveremos al viejo y luego veremos cuándo el último o el nuevo esté listo otra vez para que lo podamos usar”, explicó el neerlandés.

La relación con Mekies aparece como uno de los elementos favorables para Red Bull, pero todavía no representa una confirmación sobre 2027. Verstappen continuará evaluando el progreso técnico de la escudería antes de comunicar cualquier decisión, mientras el equipo intenta ofrecerle un monoplaza competitivo y evitar que las dudas sobre su futuro se prolonguen durante la segunda mitad de la temporada.

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