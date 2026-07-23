TNA Wrestling Impact en vivo: resultados de lucha libre hoy jueves 23 de julio

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TNA Wrestling presentará este jueves una nueva edición de Thursday Night iMPACT!, programa que tendrá como principal atractivo la defensa del Campeonato Mundial por parte de Nic Nemeth, además del avance del torneo por el Campeonato de Knockouts y un nuevo capítulo de la rivalidad entre The Hardys y The Righteous.

El evento estelar estará protagonizado por Nic Nemeth, quien pondrá en juego el Campeonato Mundial de TNA frente a KC Navarro. Después de que Navarro encaró al monarca para dejar claras sus aspiraciones, ambos quedaron oficialmente pactados para disputar el título. Nemeth respondió al reto durante el último episodio de iMPACT! y ahora buscará mantenerse como campeón ante un rival que intentará conquistar el campeonato más importante de la empresa por primera vez.

Otro de los segmentos de la velada de lucha libre destaca como protagonistas a The Hardys, quienes recibirán a The Righteous en el conocido Hardy Compound. La rivalidad entre ambas parejas continuará fuera del cuadrilátero, con Matt y Jeff Hardy decididos a poner fin al conflicto que mantienen con sus rivales.

La división femenina también tendrá actividad con la continuación del Torneo por el Campeonato de Knockouts. En uno de los combates de primera ronda, Elayna Black enfrentará a Wendy Choo, con un lugar en la siguiente fase en juego.

La otra lucha del torneo reunirá a Jada Stone y Alisha Edwards, quienes buscarán avanzar a la siguiente ronda y mantenerse en la pelea por convertirse en la primera campeona de este nuevo título.

En la división por equipos, Moose hará alianza con Elijah para enfrentar a AJ Francis y Frankie Kazarian. El combate surge después de que Kazarian interviniera en el enfrentamiento entre Moose y Francis la semana pasada, lo que provocó que Moose buscara un aliado para equilibrar la balanza.

Finalmente, The System aparecerá para hablar sobre el rumbo que tomará el grupo tras la exitosa defensa del Campeonato X-Division por parte de Cedric Alexander, quien conservó el cinturón luego de derrotar a Fabian Aichner en el episodio anterior de TNA iMPACT!.

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